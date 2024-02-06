По животу видно: к чему привела связь Волочковой и Шаляпина

Анастасия Волочкова в социальных сетях рассекретила связь с Прохором Шаляпиным.

Анастасия Волочкова и Прохор Шаляпин – два артиста, о которых широкая общественность знает не по творческим успехам, а по бесконечным скандалам. И они нашли друг друга! Бывшая прима Большого театра рассекретила в социальных сетях связь с музыкантом.

Как оказалось, Анастасия Волочкова и Прохор Шаляпин вместе принимают участие в съемках некого проекта, поэтому соцсети балерины пестрят совместными фотографиями. По снимкам понятно, что звезды весело проводят время.

Однако заслуженной артистке России, кажется, не до смеха. По животу звезды видно, насколько она похудела. Более того, скандальная блондинка и сама жалуется подписчикам на потерянные килограммы. Анастасия Волочкова подчеркнула, что давеча забыла поесть, поэтому проснулась от голода.

"Только бульон из щавеля пустой [съела] на съемке... И то Прохор [Шаляпин] заставил", – призналась балерина.

Вероятно, между звездами нет романтических отношений. Как известно, певец предпочитает женщин постарше, а к балерине скорее всего проявляет заботу из дружеских чувств. К слову, Анастасии Волочковой тоже не до личной жизни. Сейчас артистка пытается выбраться из очередного скандала.

Россияне обвиняют звезду балета в надругательстве над государственным флагом. На одном из шоу Анастасия Волочкова обернулась в триколор, за что нарвалась на критику со стороны публики. Народ требует привлечь звезду к ответственности.