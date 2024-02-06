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По животу видно: к чему привела связь Волочковой и Шаляпина

По животу видно: к чему привела связь Волочковой и Шаляпина
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Анастасия Волочкова в социальных сетях рассекретила связь с Прохором Шаляпиным.

Анастасия Волочкова и Прохор Шаляпин – два артиста, о которых широкая общественность знает не по творческим успехам, а по бесконечным скандалам. И они нашли друг друга! Бывшая прима Большого театра рассекретила в социальных сетях связь с музыкантом.

Как оказалось, Анастасия Волочкова и Прохор Шаляпин вместе принимают участие в съемках некого проекта, поэтому соцсети балерины пестрят совместными фотографиями. По снимкам понятно, что звезды весело проводят время.

Однако заслуженной артистке России, кажется, не до смеха. По животу звезды видно, насколько она похудела. Более того, скандальная блондинка и сама жалуется подписчикам на потерянные килограммы. Анастасия Волочкова подчеркнула, что давеча забыла поесть, поэтому проснулась от голода.

"Только бульон из щавеля пустой [съела] на съемке... И то Прохор [Шаляпин] заставил", – призналась балерина.

Вероятно, между звездами нет романтических отношений. Как известно, певец предпочитает женщин постарше, а к балерине скорее всего проявляет заботу из дружеских чувств. К слову, Анастасии Волочковой тоже не до личной жизни. Сейчас артистка пытается выбраться из очередного скандала.

Россияне обвиняют звезду балета в надругательстве над государственным флагом. На одном из шоу Анастасия Волочкова обернулась в триколор, за что нарвалась на критику со стороны публики. Народ требует привлечь звезду к ответственности.

Скриншот: соцсети

6 февраля 2024, 13:15
Анастасия Волочкова. Фото: Bulkin Sergey / news.ru / www.globallookpress.com
Соцсети• Требует проверки

Фоторепортаж

Волочкова, Борисова и остальные: самые закаленные красотки шоу-бизнеса

Наташа Королева. Фото: Соцсети / @koroleva_star
Анастасия Волочкова. Фото: Соцсети / @volochkova_art
Дана Борисова. Фото: Соцсети / @danaborisova_official
Ольга Серябкина. Фото: Соцсети / @seryabkina
Виктория Боня. Фото: Соцсети / @v_bonya

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