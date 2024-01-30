Волочкову обвиняют в надругательстве над российским флагом – видео

Во время выступления Анастасия Волочкова обернулась в российский флаг, чем вызвала массу критики.

Звезда русского балета Анастасия Волочкова вляпалась в очередной скандал. Кажется, скандалы стали образом жизни бывшей примы Большого театра. И ей вновь может грозить наказание...

Во время очередного шоу заслуженная артистка обернулась в российский флаг, поэтому некоторые ее раскритиковали. Пользователи Сети обвинили ее в надругательстве над государственным символом.

Они публично потребовали от компетентных органов привлечь звезду к ответственности. Недовольные подчеркнули, что Анастасия Волочкова позорит и нашу страну, и балет. Кстати, недавно суд уже наказал артистку за прогулки по дачному участку в обнаженном виде. Возможно, ей снова придется платить штраф.