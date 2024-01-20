Волочкова, Борисова и остальные: самые закаленные красотки шоу-бизнеса

Многие звезды ныряют в прорубь на Крещение, но есть и те, которые закаляются регулярно. Возможно, именно в этом секрет их красоты и молодости. "Дни.ру" составили список самых закаленных российских знаменитостей женского пола и приятной наружности.
1. Анастасия Волочкова
Анастасия Волочкова – главный ценитель русской бани. Она никогда не упускает возможности насладиться любимыми процедурами, а после запрыгнуть в купель или ледяной сугроб. Балерина щедро делится своими фото из бани с поклонниками, чтобы они не забывали про ее легендарный шпагат и другие достоинства.
2. Наташа Королева
Наташа Королева тоже не отстает от белокурой коллеги из мира шоу-бизнеса. Исполнительница хита "Маленькая страна" обожает посещать баню, париться с вениками, а после – обтираться снегом. Бодрящий эффект от таких бьюти-процедур гарантирован.
3. Дана Борисова
Телеведущая Дана Борисова закаляется красиво – она смело позирует в купальнике на фоне сугробов, будто не знает, что такое менингит. Выглядит эффектно, и кажется, красотке совсем не холодно! Ради эффектных фото дива российского шоу-бизнеса готова на настоящие подвиги.
4. Виктория Боня
Экс-участница шоу "Дом-2" грациозно лежит на снегу в купальнике. Почему она так стойко переносит холод? Надеемся, что кактусы тут не при чем, а Виктория Боня напитывается энергией зимы, чтобы оставаться всегда молодой и красивой.
5. Ольга Серябкина
Заводная брюнетка Ольга Серябкина заряжает всех бодростью и позитивом, танцуя на заснеженном дворе в нижнем белье. Вот это точно позитивное и доброе утро! Главное — ничего не застудить после таких развлечений и натянуть повыше другие трусы, из шерсти.
Самые закаленные красотки российского шоу-бизнеса не из робкого десятка. Даже снег и мороз их не пугает. Год за годом они предаются зимним забавам и публикуют забавные фото для поклонников.