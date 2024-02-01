"Я решила": поехавшая вдова Юдашкина рванула в один конец

Валентин Юдашкин ушел на 60-м году жизни, оставив после себя огромное творческое достояние, а также любящую семью: жену, дочь и внуков.

Прославленный российский кутюрье Валентин Юдашкин ушел из жизни в минувшем году, оставив после себя богатейшее духовное и материально наследство. Заслуженный деятель искусств добился больших успехов не только на творческом поприще, но и в личной жизни.

Долгие года единственной музой модельера оставалась Марина Юдашкина. Она подарила мужу дочь Галину, которая сейчас руководит Домом моды отца. Кроме того, Валентин Юдашкин успел стать счастливом дедушкой трех внуков, в которых души не чаял.

После его ухода внуки стали своеобразным утешением для Марины Юдашкина. Вдова народного художника России много времени проводит с детьми дочери. Специально для них она залила ледяную горку, о чем сообщила подписчикам на своей страничке в Telegram.

"Построили ледяную горку для внуков и пока ждем их приезда я решила испытать горку, вспомним детство!" – отметила вдова Валентина Юдашкина.

Кажется, она была очень счастлива, когда рванула на ватрушке в один конец. Поехавшая с горки Марина Юдашкина зафиксировала свою детскую радость на камеру и выложила видео в сеть.

Кстати, недавно супруга покойного Валентина Юдашкина тоже засветилась в хорошем настроении. Она посетила легендарного скульптора Зураба Церетели и лично поздравила его с днем рождения.