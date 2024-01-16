Веселая вдова Юдашкина появилась в компании галантного мужчины

Роскошный образ Марины Юдашкиной украшал пышный букет.

Народный художник, заслуженный деятель искусств, академик Российской академии художеств – Валентин Юдашкин был один из самых титулованных отечественных кутюрье. Он прославился далеко за пределами нашей страны и выставлялся в самых известных модных домах Европы. Увы, но год назад выдающегося модельера не стало.

Валентин Юдашкин ушел 2 мая 2023 года на 60-м году. Кутюрье прожил счастливую жизнь, ведь он не только добился больших творческих успехов, но и построил крепкую семью. С будущей супругой модельер познакомилась в 1987 году, а через два года Марина Паталова стала Юдашкиной.

Со своей единственной любовью художник прожил до конца своих дней. Супруги обзавелись дочкой, которая, в свою очередь, порадовала их двумя внуками и внучкой. Сейчас Марина Юдашкина продолжает дело почившего супруга. А на светских мероприятиях все чаще появляется одна.

Однако на днях вдова Валентина Юдашкина появилась в компании галантного мужчины в стильном костюме. Она посетила народного художника СССР Зураба Церетели, чтобы лично поздравить его с юбилеем.

На совместной фотографии гостья выглядела веселой, а ее роскошный образ украшал пышный букет. Марина Юдашкина опубликовала снимок в своем телеграм-канале. Там же она поздравила именинника, пожелав долгих лет жизни и творчества.