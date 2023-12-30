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Среда 31 января

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Утраты 2023 года: кого из знаменитостей потеряли россияне

Утраты 2023 года: кого из знаменитостей потеряли россияне
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Уходящий год принес множество прекрасных моментов, счастливых воспоминаний и приятных впечатлений. Но вместе с тем он отнял у нас тех, кого мы так любили и кем восторгались.

Инна Чурикова

Инна Чурикова. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com

Народная артистка и звезда фильмов "Тот самый Мюнхгаузен", "Морозко", "Ширли-мырли" скончалась 14 января. За десять дней до трагедии актрису госпитализировали в одну из московских больниц из-за плохого самочувствия. К сожалению, домой знаменитость уже не вернулась. Причиной смерти, как сообщалось, стали новообразования в головном мозге.

Вахтанг Кикабидзе

Вахтанг Кикабидзе. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com

Легендарный актер, подаривший зрителям Мимино в одноименном фильме, ушел из жизни вслед за коллегой по цеху. Он покинул этот мир 15 января в возрасте 84 лет. Отмечалось, что последние годы своей жизни артист мучился из-за больных почек.

Вячеслав Зайцев

Вячеслав Зайцев. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com

Знаменитый модельер покинул нас 30 апреля. Днем кутюрье доставили в больницу с кровотечением в желудке, а вечером он скончался в реанимации. На протяжении многих лет Вячеслав Зайцев страдал из-за болезни Паркинсона, недуг настолько ослабил живописца, что он с трудом мог говорить и был не в силах самостоятельно передвигаться.

Валентин Юдашкин

Валентин Юдашкин. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com

Как бы это ни было горько, за ужасающе короткий срок смерть забрала у россиян две легенды мира моды. Спустя всего два дня после кончины Вячеслава Зайцева, 2 мая, вслед за ним ушел из жизни еще один непревзойденный кутюрье. Последние шесть лет своей жизни Валентин Юдашкин мужественно боролся с онкологией, но болезнь все же смогла победить.

Ирина Мирошниченко

Ирина Мирошниченко. Фото: Ekaterina Tsvetkova / Global Look Press / www.globallookpress.com

Известной на всю страну актрисы и певицы не стало 3 августа. Незадолго до кончины, в свой день рождения 24 июля, звезда кино почувствовала себя плохо. Через несколько дней ее госпитализировали в больницу, где она и ушла из жизни, не приходя в сознание. Знаменитости диагностировали тяжелое поражение клапана сердца, а также фоновые осложнения.

Юлия Борисова

Юлия Борисова. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com

Через несколько дней, 8 августа, россияне потеряли еще одну любимицу. Народная артистка СССР Юлия Борисова скончалась в возрасте 98 лет, прожив насыщенную и яркую жизнь. Причиной смерти назвали полиорганную недостаточность.

Вера Васильева

Вера Васильева. Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com

Третья страшная новость потрясла страну 9 августа. Звезда фильмов "Сказание о земле Сибирской", "Чук и Гек" и "Свадьба с приданым" умерла накануне ночью, не дожив чуть больше месяца до своего 98-летия. Отмечалось, что легенда кино не жаловалась на здоровье, а последние дни провела с любимыми и дорогими сердцу людьми.

Глеб Панфилов

Глеб Панфилов. Фото: Ekaterina Tsvetkova / Global Look Press / www.globallookpress.com

Знаменитый режиссер ушел из жизни 26 августа в возрасте 89 лет. Сообщалось, что последние месяцы постановщика мучили последствия геморрагического инсульта. Он пережил любимую супругу Инну Чурикову чуть больше чем на полгода.

Николай Добронравов

Николай Добронравов. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com

В минувшем ноября легендарный поэт-песенник должен был отметить 95-й день рождения. Но до знаменательной даты Николай Добронравов не дожил два месяца. 16 сентября он скончался, оставив свою супругу Александру Пахмутову вдовой. Страшно даже представить, насколько жутким потрясением для композитора стала смерть мужа, ведь они прожили вместе почти 70 лет.

Дмитрий Красилов

Дмитрий Красилов. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com

Харизматичный танцор прославился на всю страну после выхода клипа группы Little Big. Казалось, у такого молодого, талантливого и жизнерадостного человека впереди еще много счастливых лет. Однако 18 декабря он ушел из жизни. Шоумену было всего 29 лет.

30 декабря 2023, 15:09
Фото: pixabay.com/Ri_Ya
Дни.ру✓ Надежный источник

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