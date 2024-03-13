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Среда 13 марта

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"Может, это кукла": Евгений Петросян стал отцом в третий раз

"Может, это кукла": Евгений Петросян стал отцом в третий раз
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В Сеть утекла шокирующая новость. Неожиданно для всех Евгений Петросян вновь стал отцом.

Звездная чета узаконила отношения более четырех лет назад. Юморист женился на своей помощнице в 74 года. Причем избранница моложе знаменитого комика на 44 года. В 2020 году Евгений Петросян доказал, что еще о-го-го. Татьяна Брухунова подарила ему ребенка. Мальчика назвали в честь дедушки — Ваган.

Однако сегодня стало известно, что Евгений Петросян стал отцом в третий раз. В 1968 году у него появилась дочь Викторина, которая нынче живет в США. Затем Евгений Петросян обзавелся сыном от Татьяны Брухуновой. А в этом году у знаменитого юмориста появилась на свет еще одна наследница. В своем микроблоге супруга артиста опубликовала неожиданный снимок.

На фотографии Татьяна Брухунова вместе с супругом позирует в окружении двоих детей. Между Евгением Петросяном и его пассией сидит четырехлетний Ваган, а на руках у жены комика расположилась малышка, имя которой пока неизвестно. Неожиданное заявление знаменитость преподнесла в свой 35 день рождения.

"Мои счастливые 35 и 4 года Вагана!" – написала под новой фотографией Татьяна Брухунова.

Многие поклонники поспешили отреагировать на сенсационный снимок супруги Евгения Петросяна. Они отметили, что Татьяна Брухунова их по-настоящему шокировала своей новой публикацией.

"Агенты ФСБ отдыхают по сравнению с вашей конспирацией. Молодцы! Поздравляю", – отреагировала одна из подписчиц знаменитости.

Однако есть и те, кто не верит в идиллию звездной семьи Петросяна. Одна из подписчиц телеграм-канала "Дни.ру" выдала свое предположение.

"Может, это кукла", – оставила комментарий под новостью читательница.

Ранее "Дни.ру" писали, что жена Евгения Петросяна показала мертвого дома, не скрывая радости.

13 марта 2024, 11:37
Евгений Петросян. Фото: Alexey Belkin/Business Online/www.globallookpress.com
Соцсети• Требует проверки

Фоторепортаж

Евгений Петросян и Татьяна Брухунова: дешевый спектакль или настоящая любовь?

Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото: cоцсети / @petrosyanevgeny
Фото: Zamir Usmanov / Russian Look / www.globallookpress.com

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