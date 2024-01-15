Евгений Петросян и Татьяна Брухунова: дешевый спектакль или настоящая любовь?

Связь между юмористом и его принцессой вызывает вопросы у многих людей с российским менталитетом. Народ гадает, почему Евгений Петросян женился на девушке, которая моложе его на 44 года. Чтобы внести ясность, "Дни.ру" рассказывают, как и при каких условиях Татьяна Брухунова зацепила богатого пенсионера.
В юности нынешняя пассия юмориста вряд ли могла представить, что ей выпадет такой большой сюрприз. Уроженка Тулы Татьяна Брухунова впервые приобщилась к миру шоу-бизнеса, публикуя посты об Аврааме Руссо в социальной сети. А когда девушка набралась опыта в этом деле, переехала в Москву и получила работу у Елены Степаненко. Звезда даже приютила провинциальную студентку у себя — по доброте душевной.
Отслеживая события в жизни знаменитой пародистки, Татьяна Брухунова впервые встретилась с ее законным мужем, создателем шоу "Кривое зеркало". Тогда Евгений Петросян казался публике примерным семьянином, который не способен предать семью.
В 2011 году девушка впервые сопровождала комедианта в гастрольном туре. Что интересно, поддержать артиста ей без задней мысли предложила Елена Степаненко. В поездке Евгений Петросян открылся помощнице как человек. Татьяна Брухунова смекнула, к чему ведет откровенность пенсионера.
В 2018 году прогремел развод комика с Еленой Степаненко, а дочь Викторина отвернулась от него. По мнению многих, именно молодая помощница виновата в произошедшем, ведь брак длился на протяжении 33 лет. Однако сама Татьяна Брухунова как-то не замечала близость и любовь, которую Евгений Петросян и его бывшая излучали в супружеском и творческом дуэте.
Зато уже в 2019-м Евгений Петросян и Татьяна Брухунова сыграли свадьбу. Всего через несколько месяцев после торжества фаворитка преподнесла пожилому возлюбленному сына — Вагана.
Уже несколько лет Евгений Петросян не делится с прессой подробностями личной жизни. Изредка Татьяна Брухунова публикует совместные кадры с пожилым комиком в социальной сети. Тем временем россияне спорят: что происходит в жизни скандальной пары – дешевый спектакль или настоящая любовь?
Еще до свадьбы с юмористом его принцесса выложила все как на духу. "История любви — словосочетание не совсем применимое в нашем случае", — подчеркнула она в программе "Эксклюзив" Первого канала.
На всю страну молодая особа заявляла, что ее главная цель — поддерживать здоровье комика, чтобы он мог работать до конца жизни. Обмолвилась она и об отсутствии шубы из шиншиллы в своем гардеробе – ну не раскошелился Евгений Петросян.
Татьяна Брухунова прониклась "отцовской" заботой седовласого старца и самоотверженно не бросает его. На протяжении долгих лет фаворитка пользуется покровительством комика, пока стрелки на часах неумолимо приближают минуту, когда Евгений Петросян уснет навеки.
"Со Степаненко он был лучше. Сейчас так сдал он. Да и номера не смешные пошли уже. Видать, время его уже ушло", — решили в комментариях телеграм-канала "Дни.ру".