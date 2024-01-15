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Понедельник 15 января

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Евгений Петросян и Татьяна Брухунова: дешевый спектакль или настоящая любовь?

Евгений Петросян и Татьяна Брухунова: дешевый спектакль или настоящая любовь?
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Популярного комика и его молодую супругу постоянно обсуждают в российском шоу-бизнесе. Вдохновляйтесь сладкой парочкой вместе с "Дни.ру"!

Связь между юмористом и его принцессой вызывает вопросы у многих людей с российским менталитетом. Народ гадает, почему Евгений Петросян женился на девушке, которая моложе его на 44 года. Чтобы внести ясность, "Дни.ру" рассказывают, как и при каких условиях Татьяна Брухунова зацепила богатого пенсионера.

Фото: cоцсети / @petrosyanevgeny

В юности нынешняя пассия юмориста вряд ли могла представить, что ей выпадет такой большой сюрприз. Уроженка Тулы Татьяна Брухунова впервые приобщилась к миру шоу-бизнеса, публикуя посты об Аврааме Руссо в социальной сети. А когда девушка набралась опыта в этом деле, переехала в Москву и получила работу у Елены Степаненко. Звезда даже приютила провинциальную студентку у себя — по доброте душевной.

Отслеживая события в жизни знаменитой пародистки, Татьяна Брухунова впервые встретилась с ее законным мужем, создателем шоу "Кривое зеркало". Тогда Евгений Петросян казался публике примерным семьянином, который не способен предать семью.

В 2011 году девушка впервые сопровождала комедианта в гастрольном туре. Что интересно, поддержать артиста ей без задней мысли предложила Елена Степаненко. В поездке Евгений Петросян открылся помощнице как человек. Татьяна Брухунова смекнула, к чему ведет откровенность пенсионера.

Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney

В 2018 году прогремел развод комика с Еленой Степаненко, а дочь Викторина отвернулась от него. По мнению многих, именно молодая помощница виновата в произошедшем, ведь брак длился на протяжении 33 лет. Однако сама Татьяна Брухунова как-то не замечала близость и любовь, которую Евгений Петросян и его бывшая излучали в супружеском и творческом дуэте.

Зато уже в 2019-м Евгений Петросян и Татьяна Брухунова сыграли свадьбу. Всего через несколько месяцев после торжества фаворитка преподнесла пожилому возлюбленному сына — Вагана.

Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney

Уже несколько лет Евгений Петросян не делится с прессой подробностями личной жизни. Изредка Татьяна Брухунова публикует совместные кадры с пожилым комиком в социальной сети. Тем временем россияне спорят: что происходит в жизни скандальной пары – дешевый спектакль или настоящая любовь?

Еще до свадьбы с юмористом его принцесса выложила все как на духу. "История любви — словосочетание не совсем применимое в нашем случае", — подчеркнула она в программе "Эксклюзив" Первого канала.

На всю страну молодая особа заявляла, что ее главная цель — поддерживать здоровье комика, чтобы он мог работать до конца жизни. Обмолвилась она и об отсутствии шубы из шиншиллы в своем гардеробе – ну не раскошелился Евгений Петросян.

Татьяна Брухунова прониклась "отцовской" заботой седовласого старца и самоотверженно не бросает его. На протяжении долгих лет фаворитка пользуется покровительством комика, пока стрелки на часах неумолимо приближают минуту, когда Евгений Петросян уснет навеки.

Фото: Zamir Usmanov / Russian Look / www.globallookpress.com

"Со Степаненко он был лучше. Сейчас так сдал он. Да и номера не смешные пошли уже. Видать, время его уже ушло", — решили в комментариях телеграм-канала "Дни.ру".

15 января 2024, 08:07
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

На кого променял Петросян исхудавшую Степаненко

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