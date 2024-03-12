Анастасия Волочкова опубликовала фотографию 64-летней Надежды Кадышевой.



В Сети активно обсуждают совместное изображение Надежды Кадышевой и Анастасии Волочковой, запечатленных в гримерке театра "Золотое кольцо". Как оказалось, поводом для встречи стало желание Волочковой выразить благодарность Кадышевой, которая не только является народной артисткой, но и согласилась предоставить балерине сцену своего театра для проведения шоу под названием "Одержимость".

Выступление намечено на 15-ое марта 2024-го года и будет представлено самой Волочковой, когда-то занимавшей позицию примы в Большом театре. Несмотря на склонность артистки попадать в скандальные ситуации, Кадышева проявила необычайную терпимость. Фолк-певица высоко оценила физическую подготовку танцовщицы, утверждая, что выдающаяся форма артистки позволяет ей танцевать наравне с легендарными артистами вроде Майи Плисецкой.

Волочкова обнародовала редкий кадр Кадышевой без парика. Поклонники озадачены, обсуждая фотографию известных лиц российского шоу-бизнеса. Фанаты не могут разобраться, каким образом 64-летняя исполнительница и 48-летняя звезда балета выглядят как две капли воды. Возникают вопросы: может быть, Анастасия Волочкова потеряла былой вид или же, наоборот, Надежда Кадышева нашла способ значительно помолодеть. А может, весь секрет в фотошопе, к которому любит прибегать "одержимая" артистка?