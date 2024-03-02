СТЫДНО – когда ВИДНО? Вот КАКИЕ звезды торчат под каблуком у моды

Чтобы достичь популярности, мало быть просто талантливым. Артистам приходится не только уверенно держаться перед камерой и грациозно шагать по ковровой дорожке. Главная их изюминка — запоминающийся внешний вид. "Дни.ру" рассказывают, какие звезды торчат под каблуком у моды.
Филипп Киркоров
Исполнитель хита "Цвет настроения синий" является обладателем звания короля эстрады не только за свои творческие заслуги, но и за свой сценический образ. Филипп Киркоров всегда очень серьезно подходит к выбору одежды, поэтому забыть их фанаты просто не в силах. Пожалуй, одним из самых необычных его костюмов стал разноцветный образ с короной из перьев на голове.
Сергей Зверев
Свой путь безупречный мачо начал с одной из парикмахерских в Москве, а сегодня Сергей Зверев является одним из известнейших стилистов в мире российского шоу-бизнеса. Он не просто изысканно и дорого одевается. Он сочетает абсолютно, на первый взгляд, не связанные между собой вещи. Чего только стоят его яркие пиджаки, ботинки на платформе и необычные очки, от которых невозможно отвести взгляд!
Анастасия Волочкова
Эта манкая и кокетливая балерина — настоящая любительница экспериментов. Анастасия Волочкова демонстрирует не только кавалеров и шикарные физические данные в своих социальных сетях, но и делится с подписчиками своими соблазнительными костюмами. Шпагатных дел мастерица — явная любительница сочных оттенков от макушки до носков.
Лолита Милявская
Популярная певица никогда не стесняется демонстрировать себя настоящую публике. Звезда пробует и впитывает все, что можно и нельзя женщине в 60 лет. В ее гардеробе сочетаются как роковые и сексуальные наряды, так и элементы офисного стиля. Вся страна с придыханием замирает, когда крышесносные образы Лолиты Милявской показывают на федеральных каналах.
Гоген Солнцев
Тайный воздыхатель пенсионерок заставляет сердца россиян биться чаще. Рассматривая 70-ти, 80-ти и 90-летних кандидаток в жены, он точно делает ставку на свою притягательность. Ему не стыдно, когда видно, потому что он любуется собой! Гоген Солнцев буквально дышит модой. Красавца не зря называют королем эпатажа, ведь трендовый стиль он продумывает до мелочей.