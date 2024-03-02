СТЫДНО – когда ВИДНО? Вот КАКИЕ звезды торчат под каблуком у моды

Этих представителей эстрады можно узнать из тысячи. Вы только взгляните на них! Вот как наряжаются самые яркие и эпатажные звезды шоу-бизнеса.

Чтобы достичь популярности, мало быть просто талантливым. Артистам приходится не только уверенно держаться перед камерой и грациозно шагать по ковровой дорожке. Главная их изюминка — запоминающийся внешний вид. "Дни.ру" рассказывают, какие звезды торчат под каблуком у моды.

Филипп Киркоров

Исполнитель хита "Цвет настроения синий" является обладателем звания короля эстрады не только за свои творческие заслуги, но и за свой сценический образ. Филипп Киркоров всегда очень серьезно подходит к выбору одежды, поэтому забыть их фанаты просто не в силах. Пожалуй, одним из самых необычных его костюмов стал разноцветный образ с короной из перьев на голове.

Филипп Киркоров. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com

Сергей Зверев

Свой путь безупречный мачо начал с одной из парикмахерских в Москве, а сегодня Сергей Зверев является одним из известнейших стилистов в мире российского шоу-бизнеса. Он не просто изысканно и дорого одевается. Он сочетает абсолютно, на первый взгляд, не связанные между собой вещи. Чего только стоят его яркие пиджаки, ботинки на платформе и необычные очки, от которых невозможно отвести взгляд!

Сергей Зверев. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/ www.globallookpress.com

Анастасия Волочкова

Эта манкая и кокетливая балерина — настоящая любительница экспериментов. Анастасия Волочкова демонстрирует не только кавалеров и шикарные физические данные в своих социальных сетях, но и делится с подписчиками своими соблазнительными костюмами. Шпагатных дел мастерица — явная любительница сочных оттенков от макушки до носков.

Анастасия Волочкова. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com

Лолита Милявская

Популярная певица никогда не стесняется демонстрировать себя настоящую публике. Звезда пробует и впитывает все, что можно и нельзя женщине в 60 лет. В ее гардеробе сочетаются как роковые и сексуальные наряды, так и элементы офисного стиля. Вся страна с придыханием замирает, когда крышесносные образы Лолиты Милявской показывают на федеральных каналах.

Лолита. Фото: Roman Denisov, Роман Денисов/Russian Look/www.globallookpress.com

Гоген Солнцев

Тайный воздыхатель пенсионерок заставляет сердца россиян биться чаще. Рассматривая 70-ти, 80-ти и 90-летних кандидаток в жены, он точно делает ставку на свою притягательность. Ему не стыдно, когда видно, потому что он любуется собой! Гоген Солнцев буквально дышит модой. Красавца не зря называют королем эпатажа, ведь трендовый стиль он продумывает до мелочей.