СТЫДНО – когда ВИДНО? Вот КАКИЕ звезды торчат под каблуком у моды

Новые данные о состоянии Кейт Миддлтон Тесты Киркоров вернулся на сцену Игры Сонник

Топ новостей недели

Тест: угадайте популярный советский фильм по тостуТест: угадайте популярный советский фильм по тосту Тест: угадайте советский фильм по кадру с автомобилемТест: угадайте советский фильм по кадру с автомобилем Тест: помните ли вы советские мультфильмы? / Викторина на знание анимации, знакомой нам с детства! / Окунемся в ностальгию?Тест: помните ли вы советские мультфильмы? / Викторина на знание анимации, знакомой нам с детства! / Окунемся в ностальгию? Тест: в каком мультфильме была такая романтичная сцена?Тест: в каком мультфильме была такая романтичная сцена?

Лента новостей

Суббота 2 марта

09:02СТЫДНО – когда ВИДНО? Вот КАКИЕ звезды торчат под каблуком у моды 06:16Талант до масштабов планеты: 20 лет прорывного роста Ольги Бузовой или русской Бритни Спирс 03:16Мамы готовят, а дети едят! Рецепт простого и вкусного салата из овощей 00:02За что Россия любит Льва Толстого: не на словах, а на деле! 22:05Я наконец-то узнала, как быстро и без усилий отмыть начисто полы и окна! Это чудо-средство доступно каждому! 21:57ШОК результат! Хотите добиться идеальной фигуры – ешьте этот фрукт каждый день! 20:56Скандал вокруг нового альбома Пугачевой / Примадонна в шоке от попытки подлецов нажиться на ее имени 20:45Поразительно! Вот как на самом деле воспринимают нас кошки! | 10 удивительных фактов о шерстистых друзьях 19:58Овну – одуванчик, а Льву – подсолнечник / Лекарственные травы и растения для каждого знака зодиака / Их можно вырастить даже на огороде! 19:50Никогда не задавай мужу эти 10 вопросов, если хочешь сохранить брак / Предотврати конфликт 18:44Конвертики с творогом – простой рецепт ИЗЫСКАННОГО блюда / Результат сразит наповал! 17:42Прорыв в науке! Вот что смог сделать человек с чипом в мозге! Невероятные результаты! 16:59Вот почему 29-го февраля все было наперекосяк! / Астролог Володина объяснила, почему этот день тяжелый / Касьянов день 16:33Обнародованы данные рождаемости среди городов России за февраль 2024 года 16:03Успенской – тройка, Долиной – двойка: звезды показали прелести ниже пупка 15:50Прежней Инстасамки больше не будет! Певица отменила тур по России, и вот почему / Что задумала Дарья Зотеева? 15:30Гузееву застали с Харламовым в трусах / Стыдоба-то какая! / Они вместе? 15:18"Не обнимешь, не позвонишь, не поговоришь": исповедь взрослой дочери Началовой 14:53Тест: знаете ли вы настоящее значение русских фразеологизмов 14:43Кушанашвили сообщил о трагедии Лолиты 13:16Батюшки! Дожила до 50 и не знала! Вот как надо гладить белье на самом деле 12:58Рыбы – не поддавайтесь, Скорпионы – меняйтесь: Гороскоп дурных привычек для водных знаков зодиака 12:52Кошку в руки и бегом! Делаем зарядку для хорошего настроения в День кошек 12:31Тест для идеальных женщин: ответьте на вопросы и узнайте, хорошая ли вы хозяйка / Наберете 10 из 10? 12:17Киселев достал компромат на SHAMAN? Скандал на "Золотом граммофоне" получил продолжение 12:01Подруга Киркорова назвала единственно возможный путь к спасению Хайдарова 11:26ВКУСНЫЙ ТЕСТ по советским фильмам! Вставьте слово в цитату про еду 11:15ТЕСТ: отгадай профессию по гороскопу – 5 вопросов для самых-самых 10:58Десерт на скорую руку – тингинис. Готовим сладкую колбасу по рецепту из советской книги / Хозяйкам на заметку! 10:57Притча дня "Мама и сын". Читаем всей семьей! 10:31"У нас были сложные отношения": откровения Подольской о погибшем в аварии отце 10:09ВСЕМ-ВСЕМ-ВСЕМ! Совет астролога Володиной на 1 марта 09:55Заявившаяся на хоккей Кабаева поразила видом – матч завершился со счетом 3:2 09:47В каком фильме звучит эта песня? Тест для любителей советского кино 08:59Необычные народные приметы 1 марта покажут, какой будет весна 08:56Бисквит с вишней – простой рецепт АППЕТИТНОГО угощения к чаю! Ну просто пальчики оближешь! 08:03Насколько хорошо вы знаете географию России? Тест для настоящих патриотов 06:07Магия цифр: ТОП из шести фильмов с зашифрованными числами в названиях 03:02САМЫЕ ВКУСНЫЕ бутерброды из микроволновки ЗА 5 МИНУТ: беру 4 куска хлеба, 50 граммов сыра... / ТРЕСКАЕТ ВСЯ СЕМЬЯ 00:07Ого, невероятно! Тест для знатоков российского шоу-бизнеса / Угадайте правдивое утверждение 22:02Эти НЕЖНЕЙШИЕ треугольники из сыра просто объедение! Домашние выстроятся в очередь за добавкой / Простой рецепт 21:45Эти простые советы помогут избавиться от беспокойства / Советы для снятия тревожности от Джона Кехо 21:33Чему не стоит учиться у героев фильма "Москва слезам не верит" | 5 главных ошибок персонажей кинокартины 20:54Ого! Парень ел морковь 30 дней, и вот что он заметил! Узнайте и вы! 20:39Зато честно! Вот как на самом деле Волочкова относится к мужчинам без денег! Балерина призналась в любви к большому достоинству 20:05Ни в коем случае не делайте этого 1 марта! / Первый день весны / Народные приметы 19:48Тест: являетесь ли вы суеверным человеком? 19:35Эти 5 лайфхаков помогут сэкономить и при этом питаться вкусно / Они могут изменить вашу жизнь! 19:25Актер из "Реальных пацанов" ушел из жизни крайне неожиданно 19:10Выбросьте эти 10 вещей из дома, чтобы притянуть удачу! / Как избавиться от безденежья / Народные приметы
685
400
true
Dni.today
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.today»
235
35

СТЫДНО – когда ВИДНО? Вот КАКИЕ звезды торчат под каблуком у моды

СТЫДНО – когда ВИДНО? Вот КАКИЕ звезды торчат под каблуком у моды
99

Этих представителей эстрады можно узнать из тысячи. Вы только взгляните на них! Вот как наряжаются самые яркие и эпатажные звезды шоу-бизнеса.

Чтобы достичь популярности, мало быть просто талантливым. Артистам приходится не только уверенно держаться перед камерой и грациозно шагать по ковровой дорожке. Главная их изюминка — запоминающийся внешний вид. "Дни.ру" рассказывают, какие звезды торчат под каблуком у моды.

Филипп Киркоров

Исполнитель хита "Цвет настроения синий" является обладателем звания короля эстрады не только за свои творческие заслуги, но и за свой сценический образ. Филипп Киркоров всегда очень серьезно подходит к выбору одежды, поэтому забыть их фанаты просто не в силах. Пожалуй, одним из самых необычных его костюмов стал разноцветный образ с короной из перьев на голове.

Филипп Киркоров. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Филипп Киркоров. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com

Сергей Зверев

Свой путь безупречный мачо начал с одной из парикмахерских в Москве, а сегодня Сергей Зверев является одним из известнейших стилистов в мире российского шоу-бизнеса. Он не просто изысканно и дорого одевается. Он сочетает абсолютно, на первый взгляд, не связанные между собой вещи. Чего только стоят его яркие пиджаки, ботинки на платформе и необычные очки, от которых невозможно отвести взгляд!

Сергей Зверев. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/ www.globallookpress.com
Сергей Зверев. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/ www.globallookpress.com

Анастасия Волочкова

Эта манкая и кокетливая балерина — настоящая любительница экспериментов. Анастасия Волочкова демонстрирует не только кавалеров и шикарные физические данные в своих социальных сетях, но и делится с подписчиками своими соблазнительными костюмами. Шпагатных дел мастерица — явная любительница сочных оттенков от макушки до носков.

Анастасия Волочкова. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Анастасия Волочкова. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com

Лолита Милявская

Популярная певица никогда не стесняется демонстрировать себя настоящую публике. Звезда пробует и впитывает все, что можно и нельзя женщине в 60 лет. В ее гардеробе сочетаются как роковые и сексуальные наряды, так и элементы офисного стиля. Вся страна с придыханием замирает, когда крышесносные образы Лолиты Милявской показывают на федеральных каналах.

Лолита. Фото: Roman Denisov, Роман Денисов/Russian Look/www.globallookpress.com
Лолита. Фото: Roman Denisov, Роман Денисов/Russian Look/www.globallookpress.com

Гоген Солнцев

Тайный воздыхатель пенсионерок заставляет сердца россиян биться чаще. Рассматривая 70-ти, 80-ти и 90-летних кандидаток в жены, он точно делает ставку на свою притягательность. Ему не стыдно, когда видно, потому что он любуется собой! Гоген Солнцев буквально дышит модой. Красавца не зря называют королем эпатажа, ведь трендовый стиль он продумывает до мелочей.

Гоген Солнцев. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Гоген Солнцев. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
2 марта 2024, 09:02
Филипп Киркоров. Фото: Bulkin Sergey/news.ru/www.globallookpress.com
Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Безвкусно, дешево, вульгарно: Топ самых немодных звезд 2022 года

Мария Голубкина. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Татьяна Брухунова. Фото: Дни.ру
Юлия Проскурякова. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Анастасия Волочкова. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com

По теме

Это не парик? Изменившийся Киркоров дал потрогать свои новые волосы

Короля вернули народу: состоялось долгожданное возвращение Киркорова на сцену
Филипп Бедросович Киркоров

Филипп Бедросович Киркоров певец, актер, композитор, продюсер

 Анастасия Юрьевна Волочкова

Анастасия Юрьевна Волочкова балерина

Талант до масштабов планеты: 20 лет прорывного роста Ольги Бузовой или русской Бритни Спирс

Талант до масштабов планеты: 20 лет прорывного роста Ольги Бузовой или русской Бритни Спирс
На старте карьеры юная петербурженка с большими амбициями вряд ли догадывалась, что станет неповторимой и феноменальной суперзвездой. Удивительно: 20 лет спустя мы просто не верим своим глазам! Ольга Бузова стала телеведущей и звездой шоу "Дом-2", а также певицей, актрисой, блогером.

Мамы готовят, а дети едят! Рецепт простого и вкусного салата из овощей

Мамы готовят, а дети едят! Рецепт простого и вкусного салата из овощей
Поесть салат из овощей можно в ресторане. Но придется щедро потратить деньги, получив совсем маленькую чашку. Чтобы утолить голод, лучше приготовить салат из овощей в домашней обстановке. Так вы сможете сэкономить бюджет семьи и разместить на столе большую тарелку с полезным блюдом. Детям по нраву фруктовые салаты, однако манго, киви, банан, апельсин стоят дорого для обычного завтрака.

За что Россия любит Льва Толстого: не на словах, а на деле!

За что Россия любит Льва Толстого: не на словах, а на деле!
Этот русский писатель прославился не только как мировой гений, постигший вершины божественного ума. Также писатель известен как простой друг человечества, который познал глубину сердца своего ближнего. 28 августа 1828 года в Российской империи, в имени Ясная Поляна на свет появился Лев Николаевич Толстой.

Я наконец-то узнала, как быстро и без усилий отмыть начисто полы и окна! Это чудо-средство доступно каждому!

Я наконец-то узнала, как быстро и без усилий отмыть начисто полы и окна! Это чудо-средство доступно каждому!
Меня зовут Анна, и я хочу поделиться с вами невероятным открытием, которое кардинально изменило мою жизнь. В мои 50 лет я, наконец, нашла решение, которое позволило мне сэкономить кучу времени и усилий при уборке дома. Да-да, не удивляйтесь! Долгие годы я сталкивалась с одной и той же проблемой: как только я заканчивала мыть полы или протирать стекла, на них оставались разводы.

ШОК результат! Хотите добиться идеальной фигуры – ешьте этот фрукт каждый день!

ШОК результат! Хотите добиться идеальной фигуры – ешьте этот фрукт каждый день!
Сочный вкус и богатый состав этого фрукта делает его привлекательным выбором для ежедневного употребления. Если есть яблоки каждый день, вы можете ощутить шокирующие результаты! Этот фрукт не только является вкусным и питательным, но помогает при похудении.

Выбор читателей

01/03ПтнНасколько хорошо вы знаете географию России? Тест для настоящих патриотов 29/02ЧтвНи в коем случае не делайте этого 1 марта! / Первый день весны / Народные приметы 29/02ЧтвТест для фанатов сериала "Бригада" – 10 интересных вопросов 29/02ЧтвЕсли сможете ответить на эти 10 вопросов, можете считать себя эрудитом! / Проверь свои знания! 29/02ЧтвЧему не стоит учиться у героев фильма "Москва слезам не верит" | 5 главных ошибок персонажей кинокартины 01/03ПтнКушанашвили сообщил о трагедии Лолиты