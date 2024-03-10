Волшебство на кухне / Готовим блинный торт с вишней / Необычная Масленица

Существует множество способов превратить обыденное воскресенье в праздник, и один из самых вкусных — приготовить блинный торт с вишней. Этот десерт не только поразит ваших близких своим изысканным вкусом, но и украсит любой стол. Приготовьтесь окунуться в мир кулинарного мастерства и создать настоящее произведение искусства.
Ингредиенты:
Для теста:
- Яйцо – 3 шт.
- Сахар – 50 г.
- Масло сливочное – 1 ст. л.
- Ваниль – 0,5 ч.л.
- Молоко – 600 мл.
- Мука – 250 г.
Для начинки:
- Сметана 25-30% – 600 г.
- Ваниль – 0,5 ч.л.
- Сахарная пудра – 100 г.
- Вишня – 500 г.
Пошаговое приготовление:
1. Подготовка теста: В глубокой миске смешайте яйца, сахар, масло и ваниль до однородной массы. Постепенно добавляйте молоко, а затем муку, тщательно перемешивая, чтобы избежать комочков. Из полученного теста выпекайте тонкие блины на предварительно разогретой сковороде.
2. Крем: В отдельной емкости соедините сметану, ваниль и сахарную пудру. Взбейте все до однородности.
3. Сборка торта: На плоское блюдо выложите первый слой из пяти блинов, каждый блин промазывайте подготовленным кремом. Следующий слой формируйте из четырех блинов, также смазывая каждый кремом. Продолжайте чередование слоев, уменьшая количество блинов в каждом последующем слое.
4. Финальные штрихи: Покройте верх и бока торта оставшимся кремом. Для дополнительного украшения используйте свежую вишню или шоколадные стружки. Дайте торту пропитаться, оставив его в холодильнике на 4 часа.
Подавайте этот изысканный десерт к чаю или кофе, и пусть каждый кусочек будет наполнен радостью и удовольствием.