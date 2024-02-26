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Понедельник 26 февраля

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МУЖ носит меня на руках! ДАЮ рецепт выпечки на сковороде / крендельки с пылу с жару... ЧУДО

МУЖ носит меня на руках! ДАЮ рецепт выпечки на сковороде / крендельки с пылу с жару... ЧУДО
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Вкусные и ароматные крендельки спасли брак от развода. Советую ВСЕМ, чтобы в личной жизни царила любовь! Приготовить их можно даже без духовки.

Крендельки – угощение, которое точно активизирует мужа и будет идеальным дополнением к домашнему ужину. Они популярны во многих странах мира. Причем, в каждой культуре свой вид этой выпечки. В Берлине и окрестностях крендельки обычно соленые с твердой корочкой. В Париже все по-другому. Там можно отведать сахарные крендельки из мягкого теста.

Вот как иначе называют такую выпечку: брецель, ковриги, баранка, бублик. А российский Калининград занимает первое место по достойному ассортименту кренделей в заведениях для уличного перекуса. Однако в других городах многонациональной страны действительно стоящие крендели встречаются редко. Особенно — на Урале, в Сибири, на Дальнем Востоке.

Даю рецепт выпечки на сковороде, за которую муж будет носить на руках! Сделаем крендельки с пылу с жару и сотворим чудо!

Фото: Marijan Murat / dpa / www.globallookpress.com

Что понадобится?

  • мука – 300 гр.;
  • яйцо – 1 шт.;
  • сахар – 2 ст.л.;
  • молоко – 100 мл;
  • разрыхлитель – 3 гр.;
  • апельсиновый сок – 60 мл.;
  • масло растительное – 1 ст.л.;
  • сухие дрожжи – 6 гр;
  • сливочное масло – 15 гр.


ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Шаг 1. Подогрейте молоко и вылейте в емкость. Высыпайте сахар и дрожжи. Добавьте в миску для приготовления яйцо и перемешайте готовый состав.

Фото: Ingram Images / Global Look Press / www.globallookpress.com

Шаг 2. Вылейте в емкость апельсиновый сок и растительное масло, перемешайте заготовку состава для кренделей. Затем сразу соедините тесто с целой горкой муки и разрыхлителем, и усиленно разомните его.

Фото: Bodo Schieren / imageBROKER.com / www.globallookpress.com

Шаг 3. Постепенно отсыпайте немного муки в тесто и перемешайте готовый состав два раза. Выложите из пачки сливочное масло в тесто, распределите и слегка разомните тесто.

Фото: Bodo Schieren / imageBROKER.com / www.globallookpress.com

Шаг 4. Охладите тесто, оставьте на 30 минут. Затем постепенно разделите тесто на 12 элементов из большого куска.

Фото: Dan Hang / Xinhua / www.globallookpress.com

Шаг 5. Слепите из маленьких кусочков теста крендельки и поставьте таймер на 15 минут.

Фото: Hendrik Schmidt / dpa / www.globallookpress.com

Шаг 6. Обжарьте крендельки на сковороде, на растительном масле. Сначала с одной стороны. Потом с другой стороны. При желании также крендельки обжарить можно и на сливочном масле.

Фото: imago.studio via www.imago-image / www.imago-images.de / www.globallookpress.com

Шаг 7. Выложите выпечку из нежного теста и зовите мужа занимать второе место за столом. Добавьте в миску для сервировки сахарную пудру и отведайте крендельки.

Das ist fantastisch! Мы сотворили чудо! Оценка: 10/10!

Фото: Gudrun Krebs via www.imago-image / www.imago-images.de / www.globallookpress.com

26 февраля 2024, 23:14
Фото: freepik/@freepik
Дни.ру• Требует проверки

Фоторепортаж

Вкуснейшая выпечка к чаю: 3 простых рецепта с творогом / ягодами / сгущенкой

Фото: Freepik.com
Фото: Freepik.com
Фото: сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Fusion Brain
Фото: сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Fusion Brain
Фото: сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Fusion Brain
Фото: сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Fusion Brain

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