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Пятница 1 марта

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В каком фильме звучит эта песня? Тест для любителей советского кино

В каком фильме звучит эта песня? Тест для любителей советского кино
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"Нежность", "Трава у дома", "Полет на дельтаплане" и другие музыкальные шедевры звучали в советском кино. Если помните песни из фильмов, значит новый тест от "Дни.ру" именно для вас.

Многие советские фильмы оставили огромный след в культуре нашей страны. Знакомые с детства картины миллионы россиян пересматривают и цитируют до сих пор. Безусловно, особую атмосферу в нашем любимом кино создавала музыка.

"Нежность", "Трава у дома", "Полет на дельтаплане" и другие музыкальные шедевры звучали в советском кино. Если помните песни из фильмов, значит новый тест от "Дни.ру" именно для вас. Удачи!


I. Мгновения / Не думай о секундах свысока

A – Бриллиантовая рука

B – Семнадцать мгновений весны

C – Берегись автомобиля


II. Песенка о погоде / У природы нет плохой погоды

A – Невероятные приключения итальянцев в России

B – Не может быть!

C – Служебный роман


III. Нежность / Опустела без тебя Земля

A – Три тополя на Плющихе

B – Старики-разбойники

C – Безымянная звезда


IV. Полет на дельтаплане

A – Гараж

B – Родня

C – Москва слезам не верит


V. Une vie d’amour / Вечная любовь

A – Тегеран-43

B – Свадьба в Малиновке

C – Полосатый рейс


VI. Трава у дома / Земля в иллюминаторе

A – Кавказская пленница

B – Курьер

C – Покровские ворота


VII. А напоследок я скажу

A – Афоня

B – Иван Васильевич меняет профессию

C – Жестокий романс


Правильные ответы на тест:

I. B – Семнадцать мгновений весны

II. C – Служебный роман

III. A – Три тополя на Плющихе

IV. B – Родня

V. A – Тегеран-43

VI. B – Курьер

VII. C – Жестокий романс

Если вы хорошо справились, вас ждет еще один интересный тест. Попробуйте угадать советский фильм по цитате.

1 марта 2024, 09:47
Фото: pixabay.com
Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Тест: угадайте по кадру фильм с Фрунзиком Мкртчяном

Фрунзик Мкртчян. Скриншот: YouTube-канал &quot;Киноконцерн &quot;Мосфильм&quot;
Фрунзик Мкртчян. Скриншот: YouTube-канал &quot;Киноконцерн &quot;Мосфильм&quot;
Фрунзик Мкртчян. Скриншот: YouTube-канал &quot;Киноконцерн &quot;Мосфильм&quot;
Фрунзик Мкртчян. Скриншот: YouTube-канал &quot;Киноконцерн &quot;Мосфильм&quot;
Фрунзик Мкртчян. Скриншот: YouTube-канал &quot;Киноконцерн &quot;Мосфильм&quot;

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