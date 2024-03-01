В каком фильме звучит эта песня? Тест для любителей советского кино

"Нежность", "Трава у дома", "Полет на дельтаплане" и другие музыкальные шедевры звучали в советском кино. Если помните песни из фильмов, значит новый тест от "Дни.ру" именно для вас.

Многие советские фильмы оставили огромный след в культуре нашей страны. Знакомые с детства картины миллионы россиян пересматривают и цитируют до сих пор. Безусловно, особую атмосферу в нашем любимом кино создавала музыка.

"Нежность", "Трава у дома", "Полет на дельтаплане" и другие музыкальные шедевры звучали в советском кино. Если помните песни из фильмов, значит новый тест от "Дни.ру" именно для вас. Удачи!







I. Мгновения / Не думай о секундах свысока

A – Бриллиантовая рука

B – Семнадцать мгновений весны

C – Берегись автомобиля





II. Песенка о погоде / У природы нет плохой погоды

A – Невероятные приключения итальянцев в России

B – Не может быть!

C – Служебный роман





III. Нежность / Опустела без тебя Земля

A – Три тополя на Плющихе

B – Старики-разбойники

C – Безымянная звезда





IV. Полет на дельтаплане

A – Гараж

B – Родня

C – Москва слезам не верит





V. Une vie d’amour / Вечная любовь

A – Тегеран-43

B – Свадьба в Малиновке

C – Полосатый рейс





VI. Трава у дома / Земля в иллюминаторе

A – Кавказская пленница

B – Курьер

C – Покровские ворота





VII. А напоследок я скажу

A – Афоня

B – Иван Васильевич меняет профессию

C – Жестокий романс





Правильные ответы на тест:



I. B – Семнадцать мгновений весны

II. C – Служебный роман

III. A – Три тополя на Плющихе

IV. B – Родня

V. A – Тегеран-43

VI. B – Курьер

VII. C – Жестокий романс

Если вы хорошо справились, вас ждет еще один интересный тест. Попробуйте угадать советский фильм по цитате.