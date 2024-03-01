В каком фильме звучит эта песня? Тест для любителей советского кино

Многие советские фильмы оставили огромный след в культуре нашей страны. Знакомые с детства картины миллионы россиян пересматривают и цитируют до сих пор. Безусловно, особую атмосферу в нашем любимом кино создавала музыка.
"Нежность", "Трава у дома", "Полет на дельтаплане" и другие музыкальные шедевры звучали в советском кино. Если помните песни из фильмов, значит новый тест от "Дни.ру" именно для вас. Удачи!
I. Мгновения / Не думай о секундах свысока
A – Бриллиантовая рука
B – Семнадцать мгновений весны
C – Берегись автомобиля
II. Песенка о погоде / У природы нет плохой погоды
A – Невероятные приключения итальянцев в России
B – Не может быть!
C – Служебный роман
III. Нежность / Опустела без тебя Земля
A – Три тополя на Плющихе
B – Старики-разбойники
C – Безымянная звезда
IV. Полет на дельтаплане
A – Гараж
B – Родня
C – Москва слезам не верит
V. Une vie d’amour / Вечная любовь
A – Тегеран-43
B – Свадьба в Малиновке
C – Полосатый рейс
VI. Трава у дома / Земля в иллюминаторе
A – Кавказская пленница
B – Курьер
C – Покровские ворота
VII. А напоследок я скажу
A – Афоня
B – Иван Васильевич меняет профессию
C – Жестокий романс
Правильные ответы на тест:
I. B – Семнадцать мгновений весны
II. C – Служебный роман
III. A – Три тополя на Плющихе
IV. B – Родня
V. A – Тегеран-43
VI. B – Курьер
VII. C – Жестокий романс
Если вы хорошо справились, вас ждет еще один интересный тест. Попробуйте угадать советский фильм по цитате.