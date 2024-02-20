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Тест: угадайте по кадру фильм с Фрунзиком Мкртчяном

Тест: угадайте по кадру фильм с Фрунзиком Мкртчяном
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Фрунзик Мкртчян исполнил десятки ролей в кино. В тесте от "Дни.ру" вы сможете вспомнить картины с участием любимого актера.

Народный артист СССР Фрунзик Мкртчян был одним из самых популярных актеров великой страны. За его плечами десятки ролей в кино и театре, так полюбившихся советскому зрителю. Уникальной чувство юмора, яркий образ и манеры, армянский темперамент, обаяние и харизма – все это сделало звезду кумиром миллионов.

Фрунзик Мкртчян не просто играл, он проживал каждую роль. И в каждую картину он привносил изюминку. Цитаты звезды советских экранов мгновенно становились крылатыми выражениями. До сих пор их знает наизусть не одно поколение наших сограждан.

Актер веселил весь Советский Союз, однако его личная жизнь была наполнена трагедией. Горе артиста из-за тяжелобольной супруги и унаследовавшего недуг сына выдавали его грустные глаза. Фрунзик Мкртчян прожил яркую жизнь, однако ушел довольно рано.

Кумиру миллионов было всего лишь 63 года. На родине артист стал национальной легендой, с ним прощалась вся Армения. "Дни.ру" предлагает пройти тест и угадать по кадру фильмы с участием звезды.


1. В этой картине Фрунзик Мкртчян составил компанию Вахтангу Кикабидзе

Фрунзик Мкртчян. Скриншот: YouTube-канал "Киноконцерн "Мосфильм"

а. Спортлото-82

б. Курьер

в. Мимино


2. В этой комедии герой Фрунзика Мкртчяна пытался выдать замуж свою племянницу

Фрунзик Мкртчян. Скриншот: YouTube-канал "Киноконцерн "Мосфильм"

а. Кавказская пленница

б. Ирония судьбы

в. Служебный роман


3. В этом фильме знаменитый армянин исполнил роль арестованного турка

Фрунзик Мкртчян. Скриншот: YouTube-канал "Киноконцерн "Мосфильм"

а. Не горюй!

б. 12 стульев

в. Нечистая сила


4. В этой ленте Фрунзик Мкртчян и Галина Польских сыграли мужа и жену

Фрунзик Мкртчян. Скриншот: YouTube-канал "Киноконцерн "Мосфильм"

а. Москва слезам не верит

б. Долгие проводы

в. Суета сует


5. В этой картине Фрунзик Мкртчян исполнил роль пирата

Фрунзик Мкртчян. Скриншот: YouTube-канал "Киноконцерн "Мосфильм"

а. Морской волк

б. Айболит-66

в. Приключения Буратино


Правильные ответы на тест: 1 – в, 2 – а, 3 – а, 4 – в, 5 – б.

20 февраля 2024, 17:27
Фрунзик Мкртчян. Скриншот: YouTube-канал "Киноконцерн "Мосфильм"
Дни.ру✓ Надежный источник

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