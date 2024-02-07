"Мой главный мужчина": кому Гузеева призналась в любви за спиной у мужа

Лариса Гузеева помогла сотням людей построить любовь, однако личную жизнь самой звезды нельзя назвать удачной.

Заслуженная артистка России Лариса Гузеева свой творческий путь начинала как актриса театра и кино, однако нынешнему поколению зрителей она известна, в первую очередь, как одна из самых популярных и успешных телеведущих страны. Звезда прочно ассоциируется с программой "Давай поженимся!".

Занимая кресло ведущей рейтингового шоу, Лариса Гузеева помогла сотням людей построить любовь, однако личную жизнь самой звезды нельзя назвать удачной. Некоторые романы обернулись полным провалом. Первый муж артистки страдал от наркотической зависимости, из-за чего и скончался.

Второй брак телеведущей распался довольно быстро. Официально отношения с мужем были зарегистрированы всего за несколько дней до родов – и вскоре разорваны. Старший сын Ларисы Гузеевой родился в 1992 году.

Настоящее семейное счастье звезда обрела лишь в третьем браке. Актриса делит супружеское ложе с бизнесменом, ресторатором Игорем Бухаровым уже четверть века. В 2000 году пара обзавелась дочерью.

Однако 64-летняя Лариса Гузеева умудряется за спиной у мужа признаваться в любви к другим мужчинам. Нет, речь, конечно, не идет об измене. Просто звезда решила показать своим подписчикам в Telegram детское фото сына Георгия. Пост артистка сопроводила "сердечком", чем подчеркнула свои чувства к наследнику.

"Мой главный мужчина❤️ ", – подписала снимок Лариса Гузеева.