SHAMAN, Гузеева и другие: что не умеют делать звезды шоу-бизнеса

На пути к совершенству важно не забывать: идеальных людей нет. Поэтому "Дни.ру" решили перечислить, какие уязвимости есть у российских знаменитостей.



Чтобы жить спокойно и счастливо, иногда нужно просто принять свои слабости. Увы, никто не всемогущ. Несмотря на прогресс в разных сферах, даже шоу-бизнес в России представляют обычные люди. Рассказываем, чего не умеют отечественные звезды.

Дарья Сагалова — не умеет целоваться в кадре

Актриса сериала "Счастливы вместе", сыгравшая Свету Букину, честно рассказала о своих возможностях. К сценам романтического характера с поцелуями Дарья Сагалова не готова, не говоря уже о чем-то большем из разряда "для взрослых".

Певец Jony — не умеет обманывать

Экс-фаворит Филиппа Киркорова оказался довольно совестливым. По его словам, вводить людей в заблуждение он не привык, поэтому и под фонограмму не поет. Не каждый представитель шоу-бизнеса может сравниться с Jony в этом плане.

Наталья Рудова — не умеет быть откровенной

А вот звезда сериала "Татьянин день" оказалась в противоположной ситуации. В соцсети звезда сообщала, что порой не может открыться даже близким людям. Глубоко личные вопросы Наталья Рудова обсуждает завуалированно.

Светлана Бондарчук — не умеет загорать на пляже

Популярная телеведущая тоже обладает некоторой особенностью. Пока другие принимают солнечные ванны с явным удовольствием, Светлана Бондарчук избегает прямого воздействия ультрафиолета на пляже. "Прячусь в тени или плаваю в море — это все, на что я способна", — признавалась звезда шоу-бизнеса в Telegram.

Леонид Агутин — не умеет бездельничать

В минувшем году музыкант загремел в больницу, однако после операции быстро вернулся в рабочий режим. Отлынивать от профессиональной деятельности Леонид Агутин и не собирался, потому что очень деловой.

Лера Кудрявцева — не умеет завидовать

По словам ведущей программы "Секрет на миллион", так распорядилась природа, а не шоу-бизнес со своими тонкостями. Лера Кудрявцева отмечает, что функция зависти у нее "отключена на генетическом уровне".

Сергей Пенкин — не умеет дружить "правильно"

Певец не приемлет лицемерия в свой адрес, хотя шоу-бизнес насквозь пронизан фальшивыми чувствами и эмоциями. Артисту чужда напускная любезность в адрес коллег — он стремится пропускать мероприятия, где принято лебезить. Дружить "правильно" с коллегами Пенкину мешает гордость.

Лариса Гузеева — не умеет вязать, строить, гадать, танцевать стриптиз и разводить породистых кошек

Звезда шоу "Давай поженимся!" — женщина без комплексов. Перечислять свои достоинства она может долго, но при этом принимает и слабые стороны. Вместо кошек у Ларисы Гузеевой есть любимая собака Жужа. А без стриптиза страна как-нибудь обойдется. Тем более мастер-класс Анастасия Ивлеева уже провела.

Певец SHAMAN — не умеет жить без работы

Ярослав Дронов намерен трудиться в смежных музыкальных отраслях, если его сценическая карьера завершится. SHAMAN заявил, что отдает все силы профессии в ущерб личному комфорту. Ему остается только посочувствовать.