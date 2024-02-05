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Молодуха Петросяна отвергла богатое наследство мужа

Молодуха Петросяна отвергла богатое наследство мужа
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Татьяна Брухунова ответила на вопросы подписчиков, сделав заявление об имуществе Евгения Петросяна.

Основатель и художественный руководитель театра "Кривое зеркало" Евгений Петросян после развода с Еленой Степаненко подвергся жесткой критике даже со стороны собственных поклонников. Многие посчитали, что 78-летний юморист оставил коллегу ради молодухи. Злые языки до сих пор судачат, мол Татьяна Брухунова рассматривает сатирика, который годится ей в дедушки, не как мужчину, а как источник наследства.

Впрочем, бывший концертный директор Евгения Петросяна довольно быстро закрепилась в роли жены, родив ему наследника. Иронично, но возраст сына и правнука народного артиста России совпадает. Елена Степанко же со своей стороны сделала все, чтобы Татьяна Брухунова получила от юмориста как можно меньше наследства. Она отсудила у бывшего мужа все, что только могла отсудить.

Возможно, престарелому артисту уже и нет дела до финансовых вопросов. Он наслаждается моментами, проведенными с любимым сыном, пока Татьяна Брухунова в социальных сетях изображает из себя человека из светского общества. Молодуха звезды юмора активно общается с подписчиками, некоторые из которых узнали о ее существовании только после свадьбы.

Отвечая на вопросы комментаторов, жена Евгения Петросяна даже отвергла богатое наследство мужа. Умышленно ли или случайно она продемонстрировала, мол не интересуется картинами, развешанными в доме юмориста. Татьяна Брухунова подчеркнула, что коллекцией живописи занимается муж.

5 февраля 2024, 12:01
Евгений Петросян. Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press / www.globallookpress.com
Соцсети• Требует проверки

Фоторепортаж

Евгений Петросян и Татьяна Брухунова: дешевый спектакль или настоящая любовь?

Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото: cоцсети / @petrosyanevgeny
Фото: Zamir Usmanov / Russian Look / www.globallookpress.com

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