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Тест для фанатов фильма "Служебный роман" – попробуйте набрать 10 из 10

Тест для фанатов фильма "Служебный роман" – попробуйте набрать 10 из 10
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Калугина, Новосельцев, Самохвалов – этих персонажей знает вся страна. Герои фильма "Служебный роман" – в новом тесте от "Дни.ру".

Фильм "Служебный роман" был снят в 1977 году, а в 1978 стал лидером проката. Картину за год посмотрели более 58 миллионов человек. Безусловно, эта лента является шедевром советского кино. Цитаты из нее знают наизусть миллионы людей.

А насколько хорошо вы помните фильм "Служебный роман"? Преданный фанаты картины могут проверить свои знания, пройдя интересный тест от "Дни.ру". Желаем удачи!


1. Назовите режиссера фильма "Служебный роман"

а. Леонид Гайдай

б. Эльдар Рязанов

в. Владимир Меньшов


2. С какой песни начинается картина?

а. "Танец воспоминаний"

б. "Облетают последние маки"

в. "В моей душе покоя нет"


3. Сколько лет было героине Алисы Фрейндлих?

а. 18

б. 36

в. 50


4. Как коллеги назвали Калугину за спиной?

а. Мымра

б. Бестия

в. Истеричка


5. Кто не играл в фильме "Служебный роман"?

а. Олег Басилашвили

б. Петр Щербаков

в. Армен Джигарханян


6. Что Самохвалов подарил Калугиной при первой встрече?

а. Разноцветную ручку

б. Музыкальную пластинку

в. Брелок для ключей


7. Кого в фильме "Служебный роман" сыграла Светлана Немоляева?

а. Сотрудницу учреждения

б. Министра легкой промышленности

в. Заведующую ЗАГСом


8. Сколько детей было у Новосельцева?

а. Не было детей

б. Один

в. Двое


9. Что Шура хотела подарить на юбилей коллеге?

а. Статую лошади

б. Стиральную машину

в. Путевку в санаторий


10. На чем уехали Новосельцев и Калугина в финальной сцене?

а. На карете

б. На такси

в. На трамвае


Правильные ответы на тест по фильму "Служебный роман": 1 – б (Эльдар Рязанов), 2 – в ("В моей душе покоя нет"), 3 – б (36), 4 – а (Мымра), 5 – в (Армен Джигарханян), 6 – а (Разноцветную ручку), 7 – а (Сотрудницу учреждения), 8 – в (Двое), 9 – а (Статую лошади), 10 – б (На такси).

Кстати, если вам нравится советское кино, можете пройти еще один тест и угадать актера по исполненной роли.

28 февраля 2024, 15:02
Скриншот: YouTube-канал "Киноконцерн "Мосфильм"
Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Тест: угадайте по кадру фильм с Фрунзиком Мкртчяном

Фрунзик Мкртчян. Скриншот: YouTube-канал &quot;Киноконцерн &quot;Мосфильм&quot;
Фрунзик Мкртчян. Скриншот: YouTube-канал &quot;Киноконцерн &quot;Мосфильм&quot;
Фрунзик Мкртчян. Скриншот: YouTube-канал &quot;Киноконцерн &quot;Мосфильм&quot;
Фрунзик Мкртчян. Скриншот: YouTube-канал &quot;Киноконцерн &quot;Мосфильм&quot;
Фрунзик Мкртчян. Скриншот: YouTube-канал &quot;Киноконцерн &quot;Мосфильм&quot;

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