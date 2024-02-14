Атакованная после вечеринки Ивлеевой Лолита назвала причину отмены своих концертов

Певица обратилась к тем, кто добился отмены ее концертов по стране, с громким заявлением.



Почти два месяца миновало со скандальной "голой вечеринки", но для некоторых ее участников ничего не закончилось до сих пор. Больше всего пострадали Филипп Киркоров и Лолита. Причем если у поп-короля, по слухам, потихоньку заканчивается срок бойкота, то Лолиту миловать не торопятся.

Разозленная певица записала видеообращение к общественникам, по просьбе которых ее юбилейные концерты по стране отменены.

"Я прочитала в сети, что концерты отменены по просьбе общественников, потому что они не считают меня достаточно раскаявшейся", – отметила Лолита.

Певица, устав от бойкота, перестала интеллигентно молчать о своих добрых делах и озвучила их. Артистка сказала, что много раз ездила в госпитали, оплачивала операции, покупала в палаты аппаратуру, чтобы раненые могли смотреть ее выступления по телевизору, раз уж не могут прийти на концерт.

Она призналась, что благодаря вопросу одного священника поняла, для чего вообще сорок лет выступала на сцене. Это не эгоизм, объяснила Лолита, а "подсознательное удовольствие знать, что уводишь людей от уныния", которое многие священнослужители признают самым большим грехом. И она с этим знанием выходила на сцену, понимая, что ее выступления давали людям силы любить, жить, делать что-то полезное.

Напомним, после участия Лолиты в "голой вечеринке" ее концерты стали массово отменять по требованию возмущенных общественников. Певица не считала, что должна извиняться, и занялась в освободившееся от работы время ремонтом и домашними делами. Бойкота с нее пока не сняли, но артистка не унывает.

Ранее "Дни.ру" писали, что карьера опальной певицы под вопросом.