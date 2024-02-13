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Вторник 13 февраля

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"Тяжелая история": что будет с карьерой опальной Лолиты

"Тяжелая история": что будет с карьерой опальной Лолиты
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Концерты популярной певицы продолжают отменять после ее участия в "голой" вечеринке. Стала известна судьба Лолиты после случившегося.

Один из самых громких скандалов минувшего года – вечеринка Насти Ивлеевой. В ней приняли участие многие представители российского шоу-бизнеса. Среди них Филипп Киркоров, Ксения Собчак, Дима Билан, Оксана Самойлова и многие другие. Последствия званого вечера известны всем. Артистов перестали звать на телевидение, программы с их участием перестали выходить, а концерты принялись массово отменять. Стало известно, что будет с карьерой опальной Лолиты.

Некоторые участники "голой" вечеринки постепенно возвращаются к своей прежней жизни. Например, Ксения Собчак вновь выпускает видео на своем YouTube-канале и посещает светские мероприятия. Филипп Киркоров недавно появился в новом выпуске шоу "Маска". Что касается Лолиты, то здесь все гораздо сложнее. Звезда считает, что ей не за что извиняться, поэтому сейчас ее жизнь кардинально изменилась. Она все чаще проводит время за уборкой своей квартиры и воспитанием внуков.


По мнению продюсера Павла Рудченко, артистка еще не скоро вернется на сцену. Музыкальный критик отметил, что из-за своих принципов Лолита может и вовсе оставить карьеру либо же поставит ее на неопределенное время на паузу.

"На мой взгляд, здесь будет тяжелая история", – заявил Павел Рудченко.

Ранее "Дни.ру" писали, что отчаявшаяся Лолита нашла новую работу после отмены концертов.

13 февраля 2024, 20:00
Лолита. Фото: Petrov Sergey/news.ru/www.globallookpress.com
NEWS.ru✓ Надежный источник

Фоторепортаж

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Филипп Киркоров и Тимур Хайдаров. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Макsим. Фото: Petrov Sergey / news.ru / www.globallookpress.com
Елена Блиновская. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Настя Ивлеева. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Юлия Высоцкая. Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
Виктория Боня. Фото: Bulkin Sergey / news.ru / www.globallookpress.com

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