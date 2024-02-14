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Среда 14 февраля

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"Гадость отвратная": ради чего Брухунова бросила Петросяна

"Гадость отвратная": ради чего Брухунова бросила Петросяна
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Евгений Петросян уже который день мучается в больнице, а Татьяны Брухуновой рядом нет. Молодуха артиста развлекается...

За последние несколько дней Татьяна Брухунова успела шокировать публику своим странным поведением. Недавно ее супруг Евгений Петросян загремел в больницу с переломом. Медики приняли решение провести операцию, однако отложили ее на выходные. Давеча стало известно, что у юмориста ухудшилось состояние.

Из-за повышения давления Евгений Петросян вызвал в палату врачей, которые вовремя смогла восстановить здоровье народного артиста. Однако жены звезды юмора не оказалось рядом в трудную минуту. Татьяна Брухунова фактически бросила его одного в трудную минуту.

Ради чего она оставила мужа? Этим вопрос задается аудитория, которая и так не верит в искренность чувств молодухи Евгения Петросяна. Злые языки утверждают, что бывшего концертного директора артиста интересуют лишь его деньги. Подозрение вызывает и разница в возрасте.

Татьяна Брухунова годится своему мужу во внучки. Иронично, но их совместный сын и правнук Евгения Петросяна – ровесники. Однако пока престарелый супруг мучается в больнице, молодая жена развлекается на отдыхе в Китае и совершенно не стесняется делиться впечатлениями в социальных сетях.

Подписчики, часть из которых не знали о существовании дамочки, пока Евгений Петросян не развелся из-за нее с Еленой Степаненко, теперь рассматривают фотографии: драконов, дворцов, фарфора и десерта из риса, который умотавшей за границу жене юмориста не понравился. "Гадость отвратная", – подписала снимок Татьяна Брухунова.

14 февраля 2024, 18:07
Евгений Петросян. Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press / www.globallookpress.com
Соцсети✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Евгений Петросян и Татьяна Брухунова: дешевый спектакль или настоящая любовь?

Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото: cоцсети / @petrosyanevgeny
Фото: Zamir Usmanov / Russian Look / www.globallookpress.com

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