Сменивший образ Киркоров шокировал россиян

Филипп Киркоров после "голого" скандала и бегства из России все-таки добился прощения и скоро появится на ТВ.

Король российской эстрады Филипп Киркоров, кажется, смог вернуть себе корону. Участие в "голой" вечеринке могла стоить звезды карьеры, однако певцу удалось пережить и народную критику, и дальнейшие санкции. Вскоре он появится на отечественных экранах

Первоначально Филипп Киркоров направил деньги пострадавшим жителям Белгорода, однако прощения этим не добился. Засветившаяся на вульгарной тусовке Ксения Собчак тоже объявила сбор, который поддержала ее подруга по несчастью Лолита Милявская, оставшаяся после скандала без концертов, однако все мимо.

Исполнитель хита "Снег" даже покинул Россию на некоторые время, недавно он вернулся с подарками и приступил к съемкам очередного сезона популярного шоу "Маска". Однако остался открытым вопрос, как поп-королю удалось добиться прощения.

Артист буквально шокировал поклонников, открыто продемонстрировав свои патриотические взгляды. Долгое время Филипп Киркоров отказывался от поездок в новые регионы страны. Однако в итоге принял решение выступить в военном госпитале.

Удивление также вызвал образ музыканта. Певец всегда предпочитал пестрые, даже кричащие наряды, но на этот раз оделся соответствующе обстановке. Все-таки именно к его наряду в конце декабря возникли претензии. Филипп Киркоров выбрал довольно брутальный стиль: черная кожаная косуха, ботинки и брюки под цвет куртки. Волосы артист прикрыл черной шапкой.