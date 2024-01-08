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Понедельник 8 января

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Свадьбы не вышло: 5 ярких звездных пар прошлого, которые не дошли до ЗАГСа

Свадьбы не вышло: 5 ярких звездных пар прошлого, которые не дошли до ЗАГСа
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Далеко не каждый союз между знаменитостями приводит к созданию семьи. У многих при расставании не остается даже штампа в паспорте. Редакция "Дни.ру" вспомнила, какие российские звезды так и не сыграли свадьбу вопреки чувствам.

Ольга Бузова и Давид Манукян

Фото: Dmitry Golubovich / Global Look Press / www.globallookpress.com

После развода с Дмитрием Тарасовым экс-участница шоу "Дом-2" не только запела, но и по уши влюбилась. Молодой блогер покорил сердце длинноногой красавицы с громким именем, причем он не раз подчеркивал серьезность своих намерений. Однако в конце 2020 года голубки отправились на Мальдивы, где отдохнули так хорошо, что Давид Манукян конкретно запятнал репутацию. Ольга Бузова на всю страну объявила о расставании, а также обвинила несостоявшегося жениха в изменах и рукоприкладстве.

Алексей Воробьев и Оксана Акиньшина

Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / www.globallookpress.com

Популярная актриса рано повзрослела. Она предалась романтическим связям с мужчинами, будучи несовершеннолетней девушкой в розовых очках. С охотой принимал ее женскую ласку и певец Алексей Воробьев. Однако свадьбы не вышло: Оксана Акиньшина так сильно ревновала избранника, что он поставил в отношениях жирную точку.

Лера Кудрявцева и Сергей Лазарев

Фото: Nadezhda Lebedeva / Russian Look / www.globallookpress.com

Гламурная блондинка и амбициозный брюнет крутили роман на протяжении четырех лет и не скрывали страстных чувств от публики. 12-летняя разница в возрасте не мешала партнерам строить отношения, но все-таки до ЗАГСа они не дошли. Позднее Лера Кудрявцева признавалась, что нерешительность артиста стала причиной разрыва: Сергей Лазарев не позвал ведущую под венец, в то время как она стремилась к построению семьи.

Филипп Киркоров и Катя Гусева

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com

Артист после окончательного расставания с Примадонной стал чаще появляться в обществе привлекательных особ. В частности, он окружил заботой и вниманием диджея Катю Гусеву. Официального заявления о романе Филипп Киркоров не делал, однако подруга не раз говорила о близких отношениях с певцом и его детьми. Гусева, по ее словам, хотела выйти замуж за поп-короля, но предложение о замужестве ей сделал другой мужчина.

Николай Басков и Оксана Федорова

Фото: Anna Salynskaya / Russian Look / www.globallookpress.com

В 2011 году распалась одна из самых красивых пар российского шоу-бизнеса. Натуральный блондин и обладательница титула "Мисс Вселенная" разошлись как в море корабли. Причем новость о разрыве Николай Басков преподнес публично, прямо на концерте. По слухам, роман певца и модели развивался ради пиара. Но фанаты все же грустили из-за того, что свадьба не состоялась.

8 января 2024, 21:05
Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / www.globallookpress.com
Дни.ру✓ Надежный источник

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