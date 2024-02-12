Госпитализированный Петросян сделал важное заявление

Сегодня стало известно, что популярный комик был госпитализирован в Москве. Евгений Петросян прокомментировал ситуацию.

Проблемы со здоровьем у популярного артиста начались еще в прошлом году. Весной все СМИ обсуждали госпитализацию комика в больницу. Известно, что тогда врачи нашли у артиста гипертонию, хронический атеросклероз и кисты в обеих почках. Тогда ведущий заверил, что его жизни ничего не угрожает, и он проходит лишь штатное обследование. Однако сегодня Евгения Петросяна одолела другая напасть.

В интернете появилась информация, что сегодня Евгений Петросян вышел на прогулку в центре Москвы и неудачно упал. Ему сразу же вызвали скорую помощь. Артиста госпитализировали в больницу с переломом предплечья со смещением. Многие начали писать, что комик находится в медицинском учреждении под чужим именем и фамилией. Более того, многие источники сообщали, что знаменитость готовится к сложнейшей операции на руку.

Так, госпитализированный Евгений Петросян вышел на связь и сделал важное заявление для всех поклонников, которые переживают за него. Артист попросил всех беспокоящихся не волноваться. Комик отметил, что у него "все штатно" и ничего критического не произошло.

"Спасибо! Все будет хорошо! Не стоит беспокоиться", – заявил Евгений Петросян.

Ранее "Дни.ру" писали, что происходит в жизни Евгения Петросяна и Татьяны Брухуновой.