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Понедельник 12 февраля

17:28"Зачем вы ломаете жизнь?": Собчак завопила из-за решения суда 17:25Покинувшая зал суда Водонаева едва не захлебнулась слезами 16:31Бывшие члены команды Собчак получили суровый срок за вымогательство 15:33В списке пассажиров неисправного самолета оказался Стас Садальский 14:53Это Киркоров? Размалеванный артист взял Барановскую сзади в разгар вечеринки 13:28Прожил недолго: в блоге Дмитрия Маликова появилось траурное известие 11:53От юной леди до гробовой доски: как менялась Зинаида Кириенко 10:26Любовь все прощает: секреты Адриано Челентано и Клаудии Мори 08:02Земляне, готовьтесь: на планету вновь обрушится мощная магнитная буря 07:40Есть долг или нет: поставлена точка в спорах о финансовых трудностях Киркорова 06:38Подаю в суд: Ксения Собчак "обиделась" на федеральный канал 06:17"Валентинки" с креативом: как написать любовное послание самостоятельно 06:02"Проблема внутренняя": Сергей Жуков раскрыл семейную тайну 04:12О любви с нежностью: 6 книг ко Дню святого Валентина 03:37"Не узнают": звезда сериала "Слово пацана" пожаловалась на равнодушие поклонников 03:06Мария Кожевникова не стала скрывать правду об особенном сыне 02:24"Волшебные" бобы: почему они должны быть в рационе каждого 01:55Три веские причины бросить курить прямо сейчас 17:48Завещание есть: решена судьба наследства Гулькиной 17:10"Тошнит": известный блогер избил Милохина 16:15"Не могу стереть из памяти": почему будущее Бузовой не складывается без Тарасова 15:31Симулянтка Вика Цыганова призналась во лжи 14:24"На вас дыхнуть?": Бузова дерзко отреагировала на критику экс-продюсера Лободы 13:13"Были неприятны друг другу": Топалов объяснил ненависть к Лазареву 12:39Появление бывшего любовника Бузовой в сенсационном шоу шокировало публику 11:13Уже не легенда, а анекдот: бывший друг напомнил Пугачевой печальную правду 09:16Как ригельный кирпич стал самым заметным модным трендом дизайна последних лет 06:10Как грамотно откладывать деньги 03:14Настоящий Phantom: в Доме радиовещания и звукозаписи начали готовить на огне 00:03Диетическая тоска: как держать себя в руках и не сорваться во время похудения 22:19Жажда справедливости: 5 книг, в которых добро всегда побеждает зло 20:29В каком возрасте стоит прокалывать уши детям? 17:57Названа причина блокировки счетов Киркорова 17:20Перенесшему операцию Боярскому указали на выход в больнице 13:45Прокуратура Москвы предостерегла от участия в несогласованных акциях 11:03Круги под глазами и перекошенное лицо: с Кристиной Асмус случилось страшное 09:25Как отличить серебро от подделки? 08:21Молодежная депрессия: вредные советы 06:12Как "Ботокс" оказывает положительное влияние на наше психическое здоровье 03:41Названы 7 типов друзей, которые формируют завышенные ожидания 00:04Все на абордаж: на какие товары вырастет спрос в преддверии праздников 22:13Признался, что влюблен: Волочкова назвала причину отказа от романа с Джимом Керри 22:05Стоматолог рассказал о самой современной методике замены отсутствующих зубов 21:10Борисова похвасталась Бузовой количеством половых партнеров за всю жизнь 20:24Все деньги отдал новой жене: шокирующее признание Алибасова 20:14Как научиться говорить по-английски на "автомате" без долгих пауз, вспоминания слов и размышлений о грамматике 19:54Названа реальная причина возвращения Киркорова на ТВ 19:20Поседевшая Муцениеце сделала шокирующее заявление 18:50Вот так бывает: Агутин показал публике повзрослевшую дочь-американку 18:17Киркорова вернули на ТВ: в какой программе появится певец
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"Зачем вы ломаете жизнь?": Собчак завопила из-за решения суда

"Зачем вы ломаете жизнь?": Собчак завопила из-за решения суда
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Ксения Собчак взвыла из-за несправедливости.

За свою карьеру блондинка регулярно становилась героиней разборок и обсуждений. Но один из самых громких скандалов с ее участием разгорелся осенью 2022 года. Именно тогда стало известно об аресте директора холдинга журналистки. А следом в СИЗО оказались еще двое сотрудников Ксении Собчак.

Членов команды телеведущей обвинили в том, что они вымогали 11 миллионов рублей у главы "Ростеха". Это громкое дело обсуждала вся страна, поэтому Собчак не удалось избежать пристальных, а порой и осуждающих взглядов. Некоторые набросились на блондинку с критикой, решив, что она поставила сотрудников под удар, чтобы избежать наказания. Однако журналистка уверяла, что не имеет отношения к случившемуся.

Как бы там ни было, на последнем заседании по делу Ксения Собчак не присутствовала. На нем Кириллу Суханову, Ариану Романовскому и Тамерлану Бигаеву вынесли приговор. Как писали "Дни.ру" ранее, согласно решению суда, первый проведет за решеткой 7,5 лет, а второй и третий – на шесть месяцев меньше. Бывшая работодательница сочла приговор слишком суровым и эмоционально высказалась в социальных сетях.

Журналистка опубликовала в личном блоге несколько постов. В них экс-звезда "Дома-2" буквально завопила из-за решения суда. Знаменитость назвала приговор несправедливым и отметила, что сделала все возможное для его смягчения.

"Я выполнила все, все договоренности, чтобы было смягчение. Зачем вы ломаете жизнь людям? За что?" – возмутилась Ксения Собчак.

Кроме того, телеведущая отметила, что у ее отсутствия в зале заседания были причины. По словам журналистки, она не пришла в суд по просьбе Суханова. Также Ксения Собчак добавила, что рассчитывает на апелляцию.

12 февраля 2024, 17:28
Ксения Собчак. Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press / www.globallookpress.com
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Фоторепортаж

Бузова, Собчак, Водянова: Шесть российских звезд, которым не досталась пышная грудь

Ольга Бузова. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Ксения Собчак. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Полина Гагарина. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Юлия Ковальчук. Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / www.globallookpress.com
Наталья Рудова. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Наталья Водянова. Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com

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