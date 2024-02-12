Бывшие члены команды Собчак получили суровый срок за вымогательство

Суд подвел итог по делу Кирилла Суханова. Экс-директор холдинга Ксении Собчак отправляется за решетку.

В конце 2022 года стало известно, что экс-директор холдинга бывшей ведущей шоу "Дом-2" арестован. Тогда мужчину обвинили в вымогательстве с целью получения одиннадцати миллионов рублей у главы "Ростеха" Сергея Чемезова. Так, бывшие члены команды Собчак получили суровый срок.

Известно, что Кирилл Суханов отправляется за решетку. Срок будет составлять семь лет и шесть месяцев. Помимо коммерческого директора Ксении Собчак суд приговорил и других фигурантов дела. Как сообщает Пятый канал, экс-редактор журнала Tatler Ариан Романовский и журналист Тамерлан Бигаев получили срок на полгода меньше, чем директор "Осторожно, Media".

Стоит отметить, что в конце осени мужчины были арестованы. Они вымогали у Сергея Чемезова деньги за удаление публикации с информацией, которая могла испортить репутацию главы "Ростеха". Кирилл Суханов частично признал свою вину, а другие фигуранты дела – нет.

Ксения Собчак отреагировала на новость в своем микроблоге. Известно, что артистка в здании суда не появлялась. Бывшая ведущая шоу "Дом-2" отметила, что не согласна с решением. Звезда заявила, что выполняла определенные условия, чтобы добиться смягчения, но безуспешно.





Ранее "Дни.ру" писали, что Ксения Собчак "обиделась" на федеральный канал.