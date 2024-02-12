Бывшие члены команды Собчак получили суровый срок за вымогательство

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Понедельник 12 февраля

17:28"Зачем вы ломаете жизнь?": Собчак завопила из-за решения суда 17:25Покинувшая зал суда Водонаева едва не захлебнулась слезами 16:31Бывшие члены команды Собчак получили суровый срок за вымогательство 15:33В списке пассажиров неисправного самолета оказался Стас Садальский 14:53Это Киркоров? Размалеванный артист взял Барановскую сзади в разгар вечеринки 13:28Прожил недолго: в блоге Дмитрия Маликова появилось траурное известие 11:53От юной леди до гробовой доски: как менялась Зинаида Кириенко 10:26Любовь все прощает: секреты Адриано Челентано и Клаудии Мори 08:02Земляне, готовьтесь: на планету вновь обрушится мощная магнитная буря 07:40Есть долг или нет: поставлена точка в спорах о финансовых трудностях Киркорова 06:38Подаю в суд: Ксения Собчак "обиделась" на федеральный канал 06:17"Валентинки" с креативом: как написать любовное послание самостоятельно 06:02"Проблема внутренняя": Сергей Жуков раскрыл семейную тайну 04:12О любви с нежностью: 6 книг ко Дню святого Валентина 03:37"Не узнают": звезда сериала "Слово пацана" пожаловалась на равнодушие поклонников 03:06Мария Кожевникова не стала скрывать правду об особенном сыне 02:24"Волшебные" бобы: почему они должны быть в рационе каждого 01:55Три веские причины бросить курить прямо сейчас 17:48Завещание есть: решена судьба наследства Гулькиной 17:10"Тошнит": известный блогер избил Милохина 16:15"Не могу стереть из памяти": почему будущее Бузовой не складывается без Тарасова 15:31Симулянтка Вика Цыганова призналась во лжи 14:24"На вас дыхнуть?": Бузова дерзко отреагировала на критику экс-продюсера Лободы 13:13"Были неприятны друг другу": Топалов объяснил ненависть к Лазареву 12:39Появление бывшего любовника Бузовой в сенсационном шоу шокировало публику 11:13Уже не легенда, а анекдот: бывший друг напомнил Пугачевой печальную правду 09:16Как ригельный кирпич стал самым заметным модным трендом дизайна последних лет 06:10Как грамотно откладывать деньги 03:14Настоящий Phantom: в Доме радиовещания и звукозаписи начали готовить на огне 00:03Диетическая тоска: как держать себя в руках и не сорваться во время похудения 22:19Жажда справедливости: 5 книг, в которых добро всегда побеждает зло 20:29В каком возрасте стоит прокалывать уши детям? 17:57Названа причина блокировки счетов Киркорова 17:20Перенесшему операцию Боярскому указали на выход в больнице 13:45Прокуратура Москвы предостерегла от участия в несогласованных акциях 11:03Круги под глазами и перекошенное лицо: с Кристиной Асмус случилось страшное 09:25Как отличить серебро от подделки? 08:21Молодежная депрессия: вредные советы 06:12Как "Ботокс" оказывает положительное влияние на наше психическое здоровье 03:41Названы 7 типов друзей, которые формируют завышенные ожидания 00:04Все на абордаж: на какие товары вырастет спрос в преддверии праздников 22:13Признался, что влюблен: Волочкова назвала причину отказа от романа с Джимом Керри 22:05Стоматолог рассказал о самой современной методике замены отсутствующих зубов 21:10Борисова похвасталась Бузовой количеством половых партнеров за всю жизнь 20:24Все деньги отдал новой жене: шокирующее признание Алибасова 20:14Как научиться говорить по-английски на "автомате" без долгих пауз, вспоминания слов и размышлений о грамматике 19:54Названа реальная причина возвращения Киркорова на ТВ 19:20Поседевшая Муцениеце сделала шокирующее заявление 18:50Вот так бывает: Агутин показал публике повзрослевшую дочь-американку 18:17Киркорова вернули на ТВ: в какой программе появится певец
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Бывшие члены команды Собчак получили суровый срок за вымогательство

Бывшие члены команды Собчак получили суровый срок за вымогательство
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Суд подвел итог по делу Кирилла Суханова. Экс-директор холдинга Ксении Собчак отправляется за решетку.

В конце 2022 года стало известно, что экс-директор холдинга бывшей ведущей шоу "Дом-2" арестован. Тогда мужчину обвинили в вымогательстве с целью получения одиннадцати миллионов рублей у главы "Ростеха" Сергея Чемезова. Так, бывшие члены команды Собчак получили суровый срок.

Известно, что Кирилл Суханов отправляется за решетку. Срок будет составлять семь лет и шесть месяцев. Помимо коммерческого директора Ксении Собчак суд приговорил и других фигурантов дела. Как сообщает Пятый канал, экс-редактор журнала Tatler Ариан Романовский и журналист Тамерлан Бигаев получили срок на полгода меньше, чем директор "Осторожно, Media".

Стоит отметить, что в конце осени мужчины были арестованы. Они вымогали у Сергея Чемезова деньги за удаление публикации с информацией, которая могла испортить репутацию главы "Ростеха". Кирилл Суханов частично признал свою вину, а другие фигуранты дела – нет.

Ксения Собчак отреагировала на новость в своем микроблоге. Известно, что артистка в здании суда не появлялась. Бывшая ведущая шоу "Дом-2" отметила, что не согласна с решением. Звезда заявила, что выполняла определенные условия, чтобы добиться смягчения, но безуспешно.


Ранее "Дни.ру" писали, что Ксения Собчак "обиделась" на федеральный канал.

12 февраля 2024, 16:31
Ксения Собчак. Фото: Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Пятый канал✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Собчак, Гагарина и другие: кто из звезд пробился в шоу-бизнес из-за громкой фамилии

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Dmitry Golubovich/Russian Look/www.globallookpress.com
Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com/www.globallookpress.com

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