Показала живот: Клава Кока не стала скрывать правду на фоне слухов о беременности

Певица Клава Кока была откровенна с подписчиками и обратилась к ним с важной просьбой.

Сегодня без исполнительницы хита "Замуж" не обходится практически ни одно музыкальное мероприятие. Ее любят многочисленные поклонники, уважают коллеги по цеху, а в народе называют одной из самых популярных молодых певиц России. Но несмотря на безупречную репутацию, Клава Кока получает на своей личной странице не только комплименты, но и неприятные комментарии.

Накануне артистка опубликовала в блоге шуточную запись, в которой собрала нетактичные вопросы от подписчиков. Все они были связаны с возможной беременностью звезды. Глядя на недавние снимки блондинки в купальнике, почитатели решили, что она находится в положении. Исполнительница не стала скрывать правду на фоне слухов и ответила на домыслы.

Клава Кока показала фанатам живот, который, как отмечают те, в последнее время заметно округлился. Знаменитость объяснила, что подобные изменения в ее фигуре связаны не с беременностью, а с нарушением режима питания.

По признанию певицы, на праздниках и в отпуске она никак не ограничивала себя. Поэтому сейчас вес исполнительницы достиг максимальной для нее отметки в 56,8 килограммов. Теперь Клава Кока планирует вернуть себе былую форму с помощью тренировок и просит подписчиков не задавать ей неделикатные вопросы.

"Прошу на время моего отпуска мне не писать про животик, спортом уже занимаемся, от еды отказаться не заставите!!" – обратилась к поклонникам артистка.

А ранее "Дни.ру" писали, что Клава Кока похвасталась подарком за десятки миллионов рублей.