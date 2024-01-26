Клава Кока похвасталась подарком за десятки миллионов рублей

Молодая женщина смогла позволить побаловать себя осуществлением мечты.

27-летняя певица активно ведет свою страничку в социальных сетях. Она делится с подписчиками и печальными, и радостными событиями. Накануне Клава Кока сообщила о долгожданном приобретении, пишет женский журнал "Клео.ру". Артистка стала обладательницей автомобиляMercedes Maybach. Его стоимость, в зависимости от комплектации. колеблется от 60 до 80 млн. рублей.

"Наконец-то! Мечты сбываются! Едва верится! Фото и подробности скоро," – поделилась радостью с подписчиками певица.

Клава Кока не стала скрывать, что такой подарок является самой дорогой покупкой в ее жизни. После публикации поста на исполнительницу хита "Краш" обрушилась волна поздравлений. преданные поклонники радовались вместе со своим кумиром.

"Клава, ты такая умница! Доказываешь молодежи, что кропотливый труд и настойчивость приводят к своим желаниям!", – писали пользователи Сети.

Напомним, что несмотря на относительно юный возраст, певица смогла занять достойное место на отечественной сцене. Клава Кока сейчас одна из самых востребованных артистов. Примечательно, что молодой женщине удалось пробиться в шоу-бизнес не сразу.

В 2015 году она принимала участие в шоу "Главная сцена". Члены жюри, среди которых были Диана Арбенина, Валерий Леонтьев, Ирина Аллегрова, раскритиковали манеру исполнения юной вокалистки. Клава Кока не стала сдаваться. она продолжила записывать треки, заниматься вокалом. Уже через год ее имя гремело на всех российских площадках. Сейчас стоимость выступления артистки варьируется от 250 тыс. рублей и выше.