"Чеши в Сочи": выпивающую Поргину погнали из Болгарии

Людмила Поргина приняла участие в программе "Звезды сошлись" и рассказала о притеснениях за границей.

За минувшие два года многие граждане России столкнулись с притеснениями в зарубежных странах. Однако далеко не всегда речь идет о санкциях. Случается, что россияне страдают из-за травли со стороны выходцев из соседней страны.

Этой темы был посвящен очередной выпуск программы "Звезды сошлись" на НТВ. Ведущая Лера Кудрявцева рассказала гостям студии о своих негативных приключениях, а те, в свою очередь, поведали о своих проблемах.

Так, заслуженная артистка России Людмила Поргина отметила, что ее пытались выгнать из Болгарии. Там у актрисы театра и кино две дачи.

"Болгары любят русских", – призналась вдова Николая Караченцова.

Однако в одном из местных ресторанов звезда "Ленкома" столкнулась с травлей. Ей пожелали смерти и потребовали покинуть страну. "Заткнись, дура!" – именно с такой реакцией столкнулась артистка, когда пыталась произнести тост.

Людмила Поргина подчеркнула, что ее призвали "чесать в Сочи". Однако она обратилась за мощью к полицейским, которые быстро решили конфликт.

Лера Кудрявцева призналась, что тоже столкнулась с травлей в Болгарии. Некая девушка из джипа с номерами соседнего государства без причины оскорбила ведущую программы "Звезды сошлись".