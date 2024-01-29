Умерла звезда СССР Вероника Круглова Тесты Брэд Питт внезапно помолодел Игры Сонник

Топ новостей недели

Допрыгался: полицейские задержали Меладзе прямо на сценеДопрыгался: полицейские задержали Меладзе прямо на сцене Взял сзади и доставил удовольствие: с кем Цымбалюк-Романовская пошла на близостьВзял сзади и доставил удовольствие: с кем Цымбалюк-Романовская пошла на близость После жестких издевательств жена Петросяна потеряла много кровиПосле жестких издевательств жена Петросяна потеряла много крови Развелся и сбежал в другую страну: что случилось с брошенной женой ШепелеваРазвелся и сбежал в другую страну: что случилось с брошенной женой Шепелева Возится с ребенком и вопит о боли: что стало с любовницей стриптизера ТарзанаВозится с ребенком и вопит о боли: что стало с любовницей стриптизера Тарзана

Лента новостей

Понедельник 29 января

14:58"Чеши в Сочи": выпивающую Поргину погнали из Болгарии 13:29Сенсационный казус на "Давай поженимся!" лишил Гузееву дара речи 12:41"Русская с***": в Кудрявцеву смачно плюнули за границей 12:00Михалков поставил на место наехавшую на него Собчак 11:30Финита ля комедия: Суд наказал Волочкову за вульгарное поведение 10:49Звезда Comedy Woman Сысоева рассказала о свадебном платье и идеальном мужчине 10:00"Весь в хозяина": Буйнов показал видео с домашним любимцем 09:30Поплавская натравила на Орбакайте разъяренную толпу 07:35Актер Руденко вернулся на сцену после удивительной находки в трусиках 06:51Фильм "Мастер и Маргарита" стал лидером проката за первые выходные 06:22Леон Кемстач не стал скрывать образ женщины своей мечты 05:40Болезнь проявлялась давно: раскрыта неприглядная правда о Пугачевой 04:24Угрызений совести не чувствовал: Олешко рассказал о сложном выборе 03:46Она намного хуже Блиновской: всплыли неприятные подробности работы коуча Тлиашиновой 02:48Раскрыта неочевидная причина отмены концертов российских иноагентов за рубежом 02:12Диетолог Дюваль: куриные яйца можно заменить другими продуктами 01:48Есть или выбросить? Раскрыто настоящее влияние киви на организм человека 22:57"Это разврат!": Петросян пристыдил ненасытную жену в центре Москвы 21:16Развиваем ум и душу: 6 книг по психологии для детей и подростков 19:37"Я не выдержу": перепуганная звезда "Дома-2" Пинчук сбежала из больницы 18:31В США не стало знаменитой советской певицы 17:06Взял сзади и доставил удовольствие: с кем Цымбалюк-Романовская пошла на близость 16:29Кабаева отказывается от еды после процедуры на глаза: что случилось? 15:58"Повышает половое влечение": Малахов вынул свое добро у всех на виду 13:42Барановская объявила о замужестве и сроке беременности 12:17"Родила и бросила": Кудрявцева раскрыла горькую тайну прошлого 12:15ТОП-6 компонентов в составе крема для лучшего увлажнения кожи 09:36Тату-искусство как способ изменить свою жизнь и окружение 06:09Постпраздничное выгорание в коллективе: советы работодателям от психолога 03:167 правил гармонии в отношениях с мужчиной 00:05От Южной Кореи до России: особенности пластики по национальному признаку 21:31Опасности и последствия некачественного лечения зубов 19:16Возможности и ограничения лазерной коррекции зрения 18:24Во въезде отказано? Кто рискует повторить судьбу скитающегося Галкина* 17:36Собчак высказалась о своей причастности к запрету на въезд в ОАЭ Моргенштерна* 16:45"Снимался вместо него": двойник оскандалившегося Киркорова раскрыл народу правду 16:12Задолжавшая миллиард Блиновская подставила мать 15:00Устроившая истерику в эфире Гагарина подложила свинью Zivert 13:38Это объясняет все: душераздирающая история Чеховой о личном открыла народу глаза 13:00Участников группы "Би-2" спешно прогоняют из Таиланда: что произошло 12:22Остался без дома: изгнанный из Дубая Моргенштерн* выступил с заявлением 11:04Скитающегося по миру Галкина* выгнали из еще одной страны 09:23Художник Лагута предлагает использовать временные татуировки ради эксперимента 06:065 поводов забронировать тур заранее: советы эксперта 03:31Как женская энергия влияет на атмосферу в доме? 00:07Тест: отгадайте фразы из "Ералаша" по кадру 22:25Как замедлить старение волос: главные ошибки в уходе и укладке 21:10Бенджамин Баттон в реальной жизни: резко помолодевший Питт поверг народ в шок 20:19Как одеться на собеседование 19:10Возится с ребенком и вопит о боли: что стало с любовницей стриптизера Тарзана
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

"Чеши в Сочи": выпивающую Поргину погнали из Болгарии

"Чеши в Сочи": выпивающую Поргину погнали из Болгарии
26

Людмила Поргина приняла участие в программе "Звезды сошлись" и рассказала о притеснениях за границей.

За минувшие два года многие граждане России столкнулись с притеснениями в зарубежных странах. Однако далеко не всегда речь идет о санкциях. Случается, что россияне страдают из-за травли со стороны выходцев из соседней страны.

Этой темы был посвящен очередной выпуск программы "Звезды сошлись" на НТВ. Ведущая Лера Кудрявцева рассказала гостям студии о своих негативных приключениях, а те, в свою очередь, поведали о своих проблемах.

Так, заслуженная артистка России Людмила Поргина отметила, что ее пытались выгнать из Болгарии. Там у актрисы театра и кино две дачи.

"Болгары любят русских", – призналась вдова Николая Караченцова.

Однако в одном из местных ресторанов звезда "Ленкома" столкнулась с травлей. Ей пожелали смерти и потребовали покинуть страну. "Заткнись, дура!" – именно с такой реакцией столкнулась артистка, когда пыталась произнести тост.

Людмила Поргина подчеркнула, что ее призвали "чесать в Сочи". Однако она обратилась за мощью к полицейским, которые быстро решили конфликт.

Лера Кудрявцева призналась, что тоже столкнулась с травлей в Болгарии. Некая девушка из джипа с номерами соседнего государства без причины оскорбила ведущую программы "Звезды сошлись".

29 января 2024, 14:58
Людмила Поргина. Фото: Photoagency Interpress / Russian Look / www.globallookpress.com
НТВ✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Игривая Порывай и волшебная Поргина: две принцессы на пенсии

Людмила Поргина. Кадр YouTube
Людмила Порывай. Кадр YouTube
Людмила Порывай. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Людмила Поргина и Николай Караченцов. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Игорь Эльперин и Людмила Порывай. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Людмила Поргина. Фото: Photoagency Interpress/Global Look Press/www.globallookpress.com
Людмила Порывай и Наташа Королева. Фото: Photoagency Interpress/Russian Look/www.globallookpress.com

По теме

Сколько денег вдова хочет за квартиру покойного Караченцова?

Поргина пришла в ужас от детища Богомолова: Безобразие

Сенсационный казус на "Давай поженимся!" лишил Гузееву дара речи

Сенсационный казус на "Давай поженимся!" лишил Гузееву дара речи
На съемках программы, которую уже много лет ведет Лариса Гузеева, произошел непредвиденный случай. Любимое зрителями свадебное ток-шоу выходит в эфир уже более 15 лет.

"Русская с***": в Кудрявцеву смачно плюнули за границей

"Русская с***": в Кудрявцеву смачно плюнули за границей
Лера Кудрявцева поделилась впечатлениями о поездке в Болгарию – отдых звезды был испорчен. За года активной творческой деятельности актриса и телеведущая Лера Кудрявцева собрала огромную армию поклонников.

Михалков поставил на место наехавшую на него Собчак

Михалков поставил на место наехавшую на него Собчак
Ксения Собчак утверждает, что именно Никита Михалков донес информацию о "голой" вечеринке до президента. Скандал из-за "голой" вечеринки, прогремевший на всю страну в конце минувшего года, не утихает до сих пор и даже набирает новые обороты.

Финита ля комедия: Суд наказал Волочкову за вульгарное поведение

Финита ля комедия: Суд наказал Волочкову за вульгарное поведение
Балерина Анастасия Волочкова в очередной раз стала героиней громкого скандала. Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова уже давно перестала радовать поклонников творческими успехами.

Звезда Comedy Woman Сысоева рассказала о свадебном платье и идеальном мужчине

Звезда Comedy Woman Сысоева рассказала о свадебном платье и идеальном мужчине
Надежда Сысоева пооткровенничала о работе и личном в новом интервью. Большинству зрителей актриса знакома благодаря съемкам в женском юмористическом шоу Comedy Woman.

Выбор читателей

28/01ВскВзял сзади и доставил удовольствие: с кем Цымбалюк-Романовская пошла на близость 28/01ВскБарановская объявила о замужестве и сроке беременности 27/01Сбт"Снимался вместо него": двойник оскандалившегося Киркорова раскрыл народу правду 27/01СбтСобчак высказалась о своей причастности к запрету на въезд в ОАЭ Моргенштерна* 28/01ВскВ США не стало знаменитой советской певицы 28/01Вск"Родила и бросила": Кудрявцева раскрыла горькую тайну прошлого