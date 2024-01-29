"Русская с***": в Кудрявцеву смачно плюнули за границей

Лера Кудрявцева поделилась впечатлениями о поездке в Болгарию – отдых звезды был испорчен.

За года активной творческой деятельности актриса и телеведущая Лера Кудрявцева собрала огромную армию поклонников. Фанаты пристально следят за жизнью звезды, а она не стесняется раскрывать публике свои секреты, рассказывать о проблемах.

Во время очередного эфира программы "Звезды сошлись" на НТВ ведущая поделилась неприятной историей. Как оказалось, минувшим летом в нее смачно плюнули за границей: оскорбили без причины, чем, очевидно, испортили отдых.

Лера Кудрявцева подчеркнула, что находилась в Болгарии. Звезда вместе с подругой на парковке супермаркета загружала пакеты в багажник, когда рядом проехала машина с неадекватной девушкой.

"И проезжает мимо джип, оттуда девочка молоденькая орет: "Русская с***", – пожаловалась Лера Кудрявцева.

Артистка обратила внимание, что на автомобиле были установлены номера соседней страны. По ее словам, подобные скандалы иногда происходят за границей, однако за это можно получить наказание.

"Если бы я вызвала полицию, из бы забрали", – подчеркнула ведущая программы "Звезды сошлись". Гости студии поддержали Леру Кудрявцеву.

К слову, недавно телеведущая публично заявила о расставании с мужем, намекнув на его проблемы с алкоголем. Однако, как оказалось, Лера Кудрявцева тоже испытывала серьезные трудности из-за спиртного.