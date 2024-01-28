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"Это разврат!": Петросян пристыдил ненасытную жену в центре Москвы

"Это разврат!": Петросян пристыдил ненасытную жену в центре Москвы
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Два дня молодая пассия юмориста не появлялась дома. Где была Татьяна Брухунова и что происходит в семье?

Выскочив замуж за богатого пенсионера, никому не известная уроженка Тулы обеспечила себе безбедное существование. Финансовая стабильность позволяет ей оставлять пожилого мужа и маленького сына, чтобы развлекаться в свое удовольствие практически где угодно. Порой Татьяна Брухунова не ночует дома, а Евгений Петросян остается ждать — как ждут своего часа его несмешные шутки.

Выходные молодая пассия комедианта провела в элитном подмосковном отеле, где стоимость номера в сутки выше, чем пенсия многих россиян. Чем именно и с кем занималась супруга артиста — осталось загадкой. Так или иначе, ей пришлось возвращаться домой. В конце концов, надо "отрабатывать" у главы семьи свои отгулы.

Воссоединившись, Татьяна Брухунова и Евгений Петросян отправились ужинать в ресторан в историческом центре Москвы. Супружескую чету потчевали разнообразными блюдами, но всецело уделять внимание своему благоверному молодая особа не спешила. Она снимала на видео свежеприготовленную еду и нахваливала ее, хотя Евгений Петросян в некотором смысле тоже хорошо сохранился.

Настал момент и парочке принесли десерт, по форме напоминающий цветную капусту. Когда Татьяна Брухунова потянулась к самому центру стола своей вилкой и нацелилась на верхушку, комик не выдержал.

"По-моему, это разврат!" — пристыдил ненасытную жену 78-летний Евгений Петросян.

28 января 2024, 22:57
Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press / www.globallookpress.com
Соцсети• Требует проверки

Фоторепортаж

Евгений Петросян и Татьяна Брухунова: дешевый спектакль или настоящая любовь?

Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото: cоцсети / @petrosyanevgeny
Фото: Zamir Usmanov / Russian Look / www.globallookpress.com

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