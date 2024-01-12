"Заставляет страдать всех": почему Кудрявцева ушла от мужа-спортсмена

12 января телеведущая Лера Кудрявцева объявила о разводе с мужем – хоккеистом Игорем Макаровым. О разрыве знаменитостей высказалась телеведущая Лолита Османова.

Сделав заявление об уходе от мужа, Лера Кудрявцева попросила общественность не заваливать ее вопросами о случившемся. Телезвезда лишь намекнула, что причиной разрыва являются проблемы с алкоголем, не уточнив детали. "Алкоголь – зло", – коротко написала 52-летняя знаменитость.

Поклонники Леры Кудрявцевой пришли к выводу, что к спиртным напиткам мог пристраститься именно Игорь Макаров, поскольку его карьера, по слухам, пошла на спад. Говорили, что спортсмен долгое время сидел без работы. Якобы так ведущая шоу "Секрет на миллион" стала единственным кормильцем семьи.

Но все это лишь сплетни, которые ни подтверждала, но и не опровергала Лера Кудрявцева. Телеведущая Лариса Османова, высказываясь о разводе блондинки с молодым мужем, дала понять, что допускает наличие психологических проблем у хоккеиста, которые и привели к разрыву.

"О спортсменах я знаю не понаслышке. После окончания карьеры или во время ее спада начинается депрессия, когда посвятивший всю свою жизнь спорту человек не знает, что ему делать дальше. Карьера спортсмена заканчивается очень рано, а впереди еще полжизни. Не все могут найти себе применение в другом деле, развив необходимые для этого навыки. Отсюда начинаются проблемы с алкоголем, азартными играми, запрещенными веществами", – сказала собеседница "Дни.ру".

Если Игорь Макаров в последние годы действительно не мог похвастаться успехами в карьере, то ему, по мнению Ларисы Османовой, следовало бы заранее готовиться к переломному моменту в жизни – со специалистами и спортивным психологом, причем непосредственно во время самой карьеры.

"Если спортсмен этого не сделал, он заставляет страдать всех вокруг, в большей степени, самых близких ему людей, которые в эту минуту просто не знают, чем помочь и что сделать. К сожалению, зачастую партнер просто не способен вытащить и помочь, если человек сам не хочет. Если это действительно стало причиной их разрыва, то я желаю Игорю Макарову быстрее решить свои проблемы, а Лере Кудрявцевой пережить это как можно быстрее", – заключила Лариса Османова.

Фото: из личного архива Ларисы Османовой

Пока Лера Кудрявцева не дала развернутых комментариев по поводу развода с мужем, публике остается лишь гадать, почему телезвезда ушла от хоккеиста. Сейчас друзья и поклонники оказывают поддержку ведущей шоу "Звезды сошлись", оставляя комментарии в Сети. Например, недавно к знаменитости обратился журналист Отар Кушанашвили. Его слова приводили "Дни.ру".