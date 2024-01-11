Несколько дней назад в Сети распространилось шокирующее видео. Яна Рудковская дала свой личный комментарий.

На днях пользователей Сети ошарашило видео, на котором популярный блогер кинул двухмесячного ребенка в сугроб. Общественность не поняли поступка бизнесмена и принялись критиковать поведение Сергея Косенко. Яна Рудковская заявила о печальном финале скандала с бросившим младенца Косенко.

"Закончит этот “папаня" – плохо, помяните мое слово", – высказалась Яна Рудковская.

Знаменитость принялась поливать грязью блогера. По мнению Яны Рудковской, Сергей Косенко — отмороженный человек. Кроме того, она напомнила всем, что на счету блогера уже имеется один проступок перед аудиторией. Осенью этого года он решил разыграть общественность. В своем микроблоге блогер опубликовал видео-признание со своей возлюбленной, на котором они рассказывают, что их отношения были фейком. Позже они сказали, что это всего лишь розыгрыш. Однако с того момента пользователи Сети стали относиться к нему с настороженностью.

Стоит отметить, что после того, как общественность отреагировала на видео с младенцем, Сергей Косенко заявил, что он кидал в снег не своего ребенка, а куклу, которой в редакторе было сделано человеческое лицо. Более того, блогер отметил, что это всего лишь прогрев к его новому курсу.

Ранее "Дни.ру" писали, что эксперт Агапова высказалась об опасности броска младенца блогером Косенко.