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Четверг 11 января

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Рудковская заявила о печальном финале скандала с бросившим младенца Косенко

Рудковская заявила о печальном финале скандала с бросившим младенца Косенко
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Несколько дней назад в Сети распространилось шокирующее видео. Яна Рудковская дала свой личный комментарий.

На днях пользователей Сети ошарашило видео, на котором популярный блогер кинул двухмесячного ребенка в сугроб. Общественность не поняли поступка бизнесмена и принялись критиковать поведение Сергея Косенко. Яна Рудковская заявила о печальном финале скандала с бросившим младенца Косенко.

"Закончит этот “папаня" – плохо, помяните мое слово", – высказалась Яна Рудковская.

Знаменитость принялась поливать грязью блогера. По мнению Яны Рудковской, Сергей Косенко — отмороженный человек. Кроме того, она напомнила всем, что на счету блогера уже имеется один проступок перед аудиторией. Осенью этого года он решил разыграть общественность. В своем микроблоге блогер опубликовал видео-признание со своей возлюбленной, на котором они рассказывают, что их отношения были фейком. Позже они сказали, что это всего лишь розыгрыш. Однако с того момента пользователи Сети стали относиться к нему с настороженностью.

Стоит отметить, что после того, как общественность отреагировала на видео с младенцем, Сергей Косенко заявил, что он кидал в снег не своего ребенка, а куклу, которой в редакторе было сделано человеческое лицо. Более того, блогер отметил, что это всего лишь прогрев к его новому курсу.

Ранее "Дни.ру" писали, что эксперт Агапова высказалась об опасности броска младенца блогером Косенко.

11 января 2024, 16:10
Яна Рудковская. Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Телеграм-канал Яны Рудковской✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Не только Рудковская: кто из звезд кичится зависимостью от пафосных брендовых вещей

Виктория Шелягова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Яна Рудковская. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Ксения Бородина. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Певица Ханна. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Оксана Самойлова с мужем. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Виктория Лопырева. Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press/www.globallookpress.com
Филипп Киркоров. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com

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