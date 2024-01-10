Заикание и проблемы с психикой: эксперт Агапова об опасности броска младенца блогером Косенко

Необычный Новый год Асмус Тесты "Модный приговор" себя изжил? Игры Сонник

Топ новостей недели

Виталина Цымбалюк-Романовская предъявила наследство покойного мэтраВиталина Цымбалюк-Романовская предъявила наследство покойного мэтра Последствия скандальной вечеринки отразились на состоянии ИвлеевойПоследствия скандальной вечеринки отразились на состоянии Ивлеевой Гордон объяснила удаление ее номера с Кудрявцевой из ТВ-версии "Песни года"Гордон объяснила удаление ее номера с Кудрявцевой из ТВ-версии "Песни года" Дочь показала фото угасающего Брюса УиллисаДочь показала фото угасающего Брюса Уиллиса

Лента новостей

Среда 10 января

15:40Идущий по головам подлец: темное нутро актера Макарова рвется наружу 12:37Раздобревшую за праздники певицу Славу невозможно узнать: Нужно сбросить 15 килограммов 12:13Заикание и проблемы с психикой: эксперт Агапова об опасности броска младенца блогером Косенко 07:53Три секрета возвращения к работе после январских каникул 07:29Очередная волна холода накроет российские регионы 07:10Из жизни ушел известный советский режиссер Игорь Болгарин 06:24Россиян предупредили о новом способе обмана по телефону 05:44Кукла или ребенок? Кого на самом деле бросил в сугроб блогер Косенко 03:57Пластический хирург раскрыл секрет красоты певицы Пелагеи 03:23В долгах, как в шелках? Филиппа Киркорова ищут приставы 01:37Топ-5 советов для желающих привести себя в форму после новогодних праздников 01:11Две эти болезни у беременных провоцируют развитие порока сердца у детей 18:15Певец SHAMAN отказался от связи с желающей внимания Ксенией Собчак 17:02Туя по-домашнему: как ухаживать за хвоей после Нового года 14:48Проходящая лечение Заворотнюк вышла на связь из больницы 13:29Киркоров впервые дал концерт после скандала с "голой" вечеринкой 12:44Стали известны подробности состояния поэта Рубинштейна после страшной аварии 10:53Вернувшаяся в Россию Горбачева сразу после развода бросилась выбирать нового партнера 10:05Дмитрий Тарасов рассказал, что не прочь стать отцом и в пятый раз 09:12Агата Муцениеце планирует освоить новую профессию 08:07Названа основная опасность для организма плавленого сыра 07:46Поэт Рубинштейн серьезно пострадал в ДТП 07:08Плюс десять тысяч: пособие при рождении детей могут повысить 06:27Что-то пропустила: Лариса Долина предпочла уехать из России 06:17Спорт для души: какие виды активности помогут снять психологическое напряжение 03:35Страна полюбила меня в трусах и накрашенным: Шура жестко поставил хейтеров на место 03:18Пушистый хулиган по кличке Гендельф устроил дома переполох – видео 02:32Вновь на пике популярности: Катя Лель перестала скрывать размер гонорара 01:27Как прожить дольше: пять приятных ежедневных привычек 00:55Родителей предупредили о серьезном последствии ожирения у подростков 00:01Любопытная лиса познакомилась с байкером на горном перевале (видео) 21:05Свадьбы не вышло: 5 ярких звездных пар прошлого, которые не дошли до ЗАГСа 18:03"Помешался": народ осудил бросившего ребенка в сугроб блогера Косенко 17:08Макаревич* внес свое имя в список "кормильцев СССР" 15:08Принял решение: Киркоров нашел способ, как искупить вину после "голой" вечеринки 14:26Показывает правду: Шура назвал любимого журналиста 13:18Стоматолог Тумашевич рассказал о причинах кариеса под коронками и винирами 12:17Орлова высказалась о возможной измене мужа: Невозможно жить с этим 11:11Чем Ланская пожертвовала ради победы в шоу "Аватар" 06:04Анастасия Костенко предложила рецепт вареников с творогом 03:08ТОП-3 нелепых слухов о пластике 00:03Тест: отгадайте оскароносные фильмы по кадру 21:02SHAMAN, Гузеева и другие: что не умеют делать звезды шоу-бизнеса 18:09Поздно сын родился: Домогаров откровенно о семейных обстоятельствах 17:23Неузнаваемая Кабаева вызвала подозрения о беременности: фото 16:27По стопам Ивлеевой: вдова Юдашкина снялась в полупрозрачном топе 15:26Проклова в экстазе от проведенной ночи с незнакомцем: Дверь не закрывали 13:59Семенович станет мамой? В личной жизни певицы назрели перемены 12:14Ивлеева "недалекая", а Милохин "днище": что сказал Кучера про коллег 11:30Светлая память: скончался знаменитый российский режиссер
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Заикание и проблемы с психикой: эксперт Агапова об опасности броска младенца блогером Косенко

Заикание и проблемы с психикой: эксперт Агапова об опасности броска младенца блогером Косенко
466

Поступок Блогера Сергея Косенко с собственным сыном вызвал широкий общественный резонанс. Насколько опасной является подобная "неудачная шутка" – рассказала реабилитолог.

Уже который день одной из главных тем для обсуждения является видео блогера Сергея Косенко. Мужчина записал ролик, на котором бросает собственного ребенка в снег.

Подобный выпад ради лайков возмутил всех — от пользователей соцсетей до общественных деятелей. Косенко требуют наказать по всей строгости закона. Появились даже новости о том, что была инициирована доследственная проверка.

Сам горе-деятель поспешил "переиграть" резонанс, который повернул явно в не нужную для блогера сторону. Отец малыша заявил, что на видео якобы не настоящий ребенок. Это поделило обсуждающих на два лагеря. Кто-то верит, что такого с собственным ребенком отворить нельзя, и это действительно была кукла, кто-то считает, что начались оправдания в связи с возмущением общественности.

Тренер адаптивной физической культуры, тренер Международной федерации йоги, физический реабилитолог София Агапова рассказала, чем могут обернуться для здоровья ребенка такие "забавы". По ее словам, действия Косенко крайне опасны, поскольку из снега могут торчать льдины и травмировать ребенка.

"Если все, что говорит блогер, правда — это хорошие новости и это значит, что ребенку ничего не угрожает. Падение в снег может быть проблемой само по себе, если в снегу есть твердые элементы, обледенения или посторонние предметы", — отметила специалист.

При этом, как считает Агапова, если снег мягкий, то проблемой представляется приземление: как это произошло, на какие части тела оно пришлось, не было ли слишком жестко. В целом риск получения травмы есть, однако даже если само падение прошло бесследно, то опасности не закончились, добавила она.

Фото: София Агапова

Помимо физических травм могут быть и психические. "Наибольшей проблемой здесь видится испуг, который мог получить ребенок. Его последствия могут серьезно навредить нервной системе и привести к таким нежелательным последствиям, как недержание мочи, заикание, тревожность и нарушение сна", — разъяснила эксперт.

Агапова подчеркнула, что нервная система у ребенка незрелая, а психика восприимчивая, именно поэтому любое событие воспринимается очень остро. "В грудничковом возрасте стоит оберегать маленького человека от потрясений во имя его будущей здоровой жизни", — резюмировала она.

10 января 2024, 12:13
Фото: StockSnap/Pixabay
Дни.ру✓ Надежный источник

По теме

Кукла или ребенок? Кого на самом деле бросил в сугроб блогер Косенко

"Помешался": народ осудил бросившего ребенка в сугроб блогера Косенко

Идущий по головам подлец: темное нутро актера Макарова рвется наружу

Идущий по головам подлец: темное нутро актера Макарова рвется наружу
Вячеслав Макаров рассказал о темной стороне своей личности. На нее у актера большие планы. Как выяснилось, актер Вячеслав Макаров вовсе не против того, чтобы продемонстрировать свою темную сторону.

Раздобревшую за праздники певицу Славу невозможно узнать: Нужно сбросить 15 килограммов

Раздобревшую за праздники певицу Славу невозможно узнать: Нужно сбросить 15 килограммов
Певица Слава пожаловалась на прибавку в весе после новогодних каникул. Артистка заявила, что ей срочно нужно похудеть. Певица Слава не скрывает от поклонников ни печалей, ни радостей.

Из жизни ушел известный советский режиссер Игорь Болгарин

Из жизни ушел известный советский режиссер Игорь Болгарин
Печальная новость расстроила поклонников творчества пожилого мужчины. В текущем году он бы мог отметить свой 95-й день рождения. Накануне днем перестало биться сердце известнейшего деятеля культуры.

Кукла или ребенок? Кого на самом деле бросил в сугроб блогер Косенко

Кукла или ребенок? Кого на самом деле бросил в сугроб блогер Косенко
После общественного резонанса мужчина попытался оправдаться, но люди не поверили. Многие уверены, что в снег отец бросил именно своего сына. Блогер-миллионник Сергей Косенко вряд ли ожидал, что одно из его многочисленных видео вызовет настолько мощную волну негодования.

Пластический хирург раскрыл секрет красоты певицы Пелагеи

Пластический хирург раскрыл секрет красоты певицы Пелагеи
Исполнительница народных песен, несмотря на возраст, отлично выглядит. Рассказываем, как у Пелагеи получается красиво стареть. 37-летняя заслуженная артистка Российской Федерации является одной из самых красивых женщин на отечественной сцене.

Выбор читателей

08/01ПндМакаревич* внес свое имя в список "кормильцев СССР" 09/01ВтрПроходящая лечение Заворотнюк вышла на связь из больницы 08/01Пнд"Помешался": народ осудил бросившего ребенка в сугроб блогера Косенко 08/01ПндСвадьбы не вышло: 5 ярких звездных пар прошлого, которые не дошли до ЗАГСа 09/01ВтрАгата Муцениеце планирует освоить новую профессию 09/01ВтрЧто-то пропустила: Лариса Долина предпочла уехать из России