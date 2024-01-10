Заикание и проблемы с психикой: эксперт Агапова об опасности броска младенца блогером Косенко

Поступок Блогера Сергея Косенко с собственным сыном вызвал широкий общественный резонанс. Насколько опасной является подобная "неудачная шутка" – рассказала реабилитолог.

Уже который день одной из главных тем для обсуждения является видео блогера Сергея Косенко. Мужчина записал ролик, на котором бросает собственного ребенка в снег.

Подобный выпад ради лайков возмутил всех — от пользователей соцсетей до общественных деятелей. Косенко требуют наказать по всей строгости закона. Появились даже новости о том, что была инициирована доследственная проверка.

Сам горе-деятель поспешил "переиграть" резонанс, который повернул явно в не нужную для блогера сторону. Отец малыша заявил, что на видео якобы не настоящий ребенок. Это поделило обсуждающих на два лагеря. Кто-то верит, что такого с собственным ребенком отворить нельзя, и это действительно была кукла, кто-то считает, что начались оправдания в связи с возмущением общественности.

Тренер адаптивной физической культуры, тренер Международной федерации йоги, физический реабилитолог София Агапова рассказала, чем могут обернуться для здоровья ребенка такие "забавы". По ее словам, действия Косенко крайне опасны, поскольку из снега могут торчать льдины и травмировать ребенка.

"Если все, что говорит блогер, правда — это хорошие новости и это значит, что ребенку ничего не угрожает. Падение в снег может быть проблемой само по себе, если в снегу есть твердые элементы, обледенения или посторонние предметы", — отметила специалист.

При этом, как считает Агапова, если снег мягкий, то проблемой представляется приземление: как это произошло, на какие части тела оно пришлось, не было ли слишком жестко. В целом риск получения травмы есть, однако даже если само падение прошло бесследно, то опасности не закончились, добавила она.

Помимо физических травм могут быть и психические. "Наибольшей проблемой здесь видится испуг, который мог получить ребенок. Его последствия могут серьезно навредить нервной системе и привести к таким нежелательным последствиям, как недержание мочи, заикание, тревожность и нарушение сна", — разъяснила эксперт.

Агапова подчеркнула, что нервная система у ребенка незрелая, а психика восприимчивая, именно поэтому любое событие воспринимается очень остро. "В грудничковом возрасте стоит оберегать маленького человека от потрясений во имя его будущей здоровой жизни", — резюмировала она.