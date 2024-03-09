Готовим те самые пирожки с квашеной капустой | Рецепт, который порадует всех!

Эти пирожки с квашеной капустой будут прекрасно сочетаться как с горячими напитками, так и с прохладными освежающими компотами или квасом.



Пирожки с квашеной капустой – это классическое блюдо, которое никогда не выходит из моды. Они идеально подходят как для повседневного ужина, так и для праздничного стола. Следуя этому рецепту, вы сможете приготовить вкусные и ароматные пирожки, которые порадуют вас и ваших близких.

Необходимые ингредиенты:

Молоко: 150 мл + 2 ч. л.

Сахар: 1 ст. л.

Сухие дрожжи: 0,5 ч. л.

Сливочное масло: 50 г.

Яйца: 2 шт.

Соль: 1/3 ч. л.

Сметана: 100 г.

Мука: 500 г.





Для начинки:

Квашеная капуста: 700 г.

Лук: 1 шт.

Растительное масло: 2 ст. л.





Пошаговое Приготовление:

1. Подготовка теста: Сначала в теплом молоке растворите сахар и дрожжи. В отдельной посуде взбейте сливочное масло с яйцом, добавьте соль и сметану. Постепенно просейте муку, соединяя с жидкими ингредиентами, и замесите тесто до эластичности.

2. Первый подъем: Смажьте миску растительным маслом, положите тесто и также смажьте его сверху маслом. Оставьте в теплом месте на час для подъема.

3. Приготовление начинки: Тем временем подготовьте начинку. Измельчите капусту, нарежьте лук и обжарьте его до золотистого цвета на сковороде с растительным маслом. Добавьте капусту и тушите около 10 минут.

4. Формирование пирожков: Когда тесто подойдет, разделите его на равные части, скатайте в шарики. Затем раскатайте каждый шарик в лепешку, положите в центр порцию начинки и защипните края, формируя пирожок.

5. Выпекание: Смажьте противень маслом, выложите пирожки швом вниз. Оставьте их под салфеткой еще на 10 минут для подъема. Затем смажьте верх пирожков смесью яйца и молока.

6. Завершающий этап: Выпекайте пирожки в предварительно разогретой до 180 °С духовке около 25–30 минут до золотистого цвета.

Вот и все! Ваши аппетитные пирожки с квашеной капустой готовы к подаче. Приятного аппетита!