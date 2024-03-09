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Суббота 9 марта

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Готовим те самые пирожки с квашеной капустой | Рецепт, который порадует всех!

Готовим те самые пирожки с квашеной капустой | Рецепт, который порадует всех!
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Эти пирожки с квашеной капустой будут прекрасно сочетаться как с горячими напитками, так и с прохладными освежающими компотами или квасом.

Пирожки с квашеной капустой – это классическое блюдо, которое никогда не выходит из моды. Они идеально подходят как для повседневного ужина, так и для праздничного стола. Следуя этому рецепту, вы сможете приготовить вкусные и ароматные пирожки, которые порадуют вас и ваших близких.

Необходимые ингредиенты:

  • Молоко: 150 мл + 2 ч. л.
  • Сахар: 1 ст. л.
  • Сухие дрожжи: 0,5 ч. л.
  • Сливочное масло: 50 г.
  • Яйца: 2 шт.
  • Соль: 1/3 ч. л.
  • Сметана: 100 г.
  • Мука: 500 г.


Для начинки:

  • Квашеная капуста: 700 г.
  • Лук: 1 шт.
  • Растительное масло: 2 ст. л.


Пошаговое Приготовление:

1. Подготовка теста: Сначала в теплом молоке растворите сахар и дрожжи. В отдельной посуде взбейте сливочное масло с яйцом, добавьте соль и сметану. Постепенно просейте муку, соединяя с жидкими ингредиентами, и замесите тесто до эластичности.

2. Первый подъем: Смажьте миску растительным маслом, положите тесто и также смажьте его сверху маслом. Оставьте в теплом месте на час для подъема.

3. Приготовление начинки: Тем временем подготовьте начинку. Измельчите капусту, нарежьте лук и обжарьте его до золотистого цвета на сковороде с растительным маслом. Добавьте капусту и тушите около 10 минут.

4. Формирование пирожков: Когда тесто подойдет, разделите его на равные части, скатайте в шарики. Затем раскатайте каждый шарик в лепешку, положите в центр порцию начинки и защипните края, формируя пирожок.

5. Выпекание: Смажьте противень маслом, выложите пирожки швом вниз. Оставьте их под салфеткой еще на 10 минут для подъема. Затем смажьте верх пирожков смесью яйца и молока.

6. Завершающий этап: Выпекайте пирожки в предварительно разогретой до 180 °С духовке около 25–30 минут до золотистого цвета.

Вот и все! Ваши аппетитные пирожки с квашеной капустой готовы к подаче. Приятного аппетита!

9 марта 2024, 14:20
Фото: Freepik.com / @KamranAydinov
Telegram / @topretsept✓ Надежный источник

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МУЖ носит меня на руках! ДАЮ рецепт выпечки на сковороде / крендельки с пылу с жару... ЧУДО

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