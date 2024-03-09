Тест: угадай, в какой стране живет больше людей? | Ответ не так очевиден, как кажется

Готовы ли вы принять вызов и показать, насколько хорошо вы знакомы с глобальной демографической картой?



Вы уверены, что знаете, какие страны являются самыми населенными в мире? Предлагаем вам проверить и расширить свои знания о демографии планеты. В каждом вопросе теста вы столкнетесь с выбором между двумя странами. Одна из них имеет большее население по сравнению с другой. Задача кажется простой, но ответы могут удивить вас. Этот тест не только проверит вашу осведомленность о населении разных стран, но и позволит узнать много нового и интересного. Ответьте на все вопросы и поделитесь своими результатами с друзьями!