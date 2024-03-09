Вот как выглядит повзрослевший сын Булановой! Какой красавец!

Певица Татьяна Буланова показала в соцсетях фото младшего сына. 17-летний Никита вызвал восторг у подписчиков.



Татьяна Буланова нечасто делится фотографиями своих детей. Она решила публично обратиться к младшему сыну Никите. Певица поздравила его с 17-летием в своих соцсетях и опубликовала его фото. Подписчики остались в восторге от фотографии повзрослевшего сына Булановой, ведь юноша — настоящий красавец.

"С Днем рождения, мой любимый младший сын!" – подписала фото исполнительница хита "Ясный мой свет".

Никита появился во втором браке Татьяны с футболистом Владиславом Радимовым. После развода родителей он остался жить с мамой, но часто видится с отцом. Буланова не встревает в их отношения.

Никита Радимов. Фото: Соцсети/@buslya

Напомним, 55-летняя Татьяна Буланова сейчас замужем в третий раз. С первым мужем, звукорежиссером Николаем Тагриным, она прожила с 1992 по 2005 год. У пары родился сын Александр. Бывшие супруги сохранили хорошие отношения до сих пор, Николай является ее продюсером. Второй супруг певицы — футболист Владислав Радимов, именно в браке с ним появился Никита. Брак распался в 2016 году. Третьим мужем Татьяны стал бизнесмен Валерий Руднев. Свадьба состоялась летом прошлого года.