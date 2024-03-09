Вкусовое путешествие в прошлое: ТЕСТ по продуктам из детства / А помните ли вы...

Ефремов может выйти на свободу уже весной 2024 года | Что говорит его бывший адвокат?

Бывший адвокат Михаила Ефремова предсказывает его освобождение этой весной. Заслуженный артист России Михаил Ефремов, отправившийся в 2020 году в места не столь отдаленные, сколь малообжитые после смертельного ДТП, может в скором времени оказаться на свободе, согласно предположениям его бывшего адвоката, Андрея Алешкина, который ранее добился прогресса в деле Ефремова, организовав встречу с потерпевшей стороной.