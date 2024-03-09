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Суббота 9 марта

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Ефремов может выйти на свободу уже весной 2024 года | Что говорит его бывший адвокат?

Ефремов может выйти на свободу уже весной 2024 года | Что говорит его бывший адвокат?
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Бывший адвокат Михаила Ефремова предсказывает его освобождение этой весной.

Заслуженный артист России Михаил Ефремов, отправившийся в 2020 году в места не столь отдаленные, сколь малообжитые после смертельного ДТП, может в скором времени оказаться на свободе, согласно предположениям его бывшего адвоката, Андрея Алешкина, который ранее добился прогресса в деле Ефремова, организовав встречу с потерпевшей стороной. По сообщениям СМИ, администрация исправительной колонии №4 в Белгородской области, где отбывает наказание актер, одобрила его ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО).

По словам Алешкина, освобождение Ефремова не произойдет мгновенно после положительного решения суда, но у актера есть все шансы выйти на свободу этой весной. Он отметил, что потерпевшая сторона, которая не выступала против освобождения актера, теоретически может подать апелляцию и задержать процесс на несколько месяцев. Тем не менее, Алешкин выразил уверенность в том, что Михаил в итоге будет освобожден.

Алешкин также поделился своими размышлениями о возможности вновь представлять интересы Ефремова в суде, уточнив, что хотя он не стремится активно включаться в это дело, он готов обсудить возможность помощи "если вдруг" потребуется. Он подчеркнул, что ситуация вокруг знаменитого артиста теперь достаточно проста и с ней может справиться любой начинающий юрист.

В то же время действующий адвокат Ефремова, Петр Хархорин, отказался комментировать ситуацию, подчеркнув свою профессиональную позицию и необходимость соблюдения конфиденциальности по отношению к клиенту. Хархорин ясно дал понять, что не будет обсуждать это дело с прессой, следуя инструкциям своих клиентов.

Ситуация вокруг Михаила Ефремова продолжает вызывать общественный интерес и спекуляции о его будущем. В то время как его бывший и текущий адвокаты демонстрируют различные подходы к общению с медиа, оба они подчеркивают сложность и чувствительность дела.

9 марта 2024, 11:32
Михаил Ефремов. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
prozvezd.info✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Драка в зале суда и хрюканье адвоката: суд над Ефремовым сравнили с цирком

Фото: Гавриил Григоров/ТАСС
Фото:Михаил Терещенко/ТАСС
Фото:Антон Новодережкин/ТАСС
Фото:Антон Новодережкин/ТАСС
Фото: Пресс-служба Пресненского районного суда Москвы/ТАСС
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

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