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Вы постоянно пересаливаете? Пора избавиться от этой привычки! Гастроэнтеролог предупреждает!

Вы постоянно пересаливаете? Пора избавиться от этой привычки! Гастроэнтеролог предупреждает!
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Врач-гастроэнтеролог в медицинском центре "Аллегрис" Вероника Корнилова объяснила, чем опасна привычка пересаливать.

Вкусная еда – удовольствие, к которому стремится большинство из нас. Для многих людей пища давно перестала быть просто поддержкой жизнедеятельности – многие употребляют ее, чтобы получить гастрономическое наслаждение. Пищевая промышленность не стоит на месте, она постоянно адаптируется к запросам покупателей. Кто-то любит пряную еду, а кто-то сильно соленую. Именно на избытке соли в продуктах питания хочу остановиться подробнее.

Соль употребляется в пищу человеком не одну сотню лет. Порой ее использование оправдано, особенно если учитывать тот факт, что она помогает храниться продуктам дольше, а в условиях отсутствия холодильника это имело большое значение. Таким образом, соль не просто изменяет вкус многих продуктов, но и продлевает их срок хранения. Но так ли безопасны соленые продукты и что можно ожидать при их частом употреблении?

Повышение артериального давления

Как известно, соль задерживает воду в организме, а значит, повышение давления, отеки или пастозность неизбежны. Чем чаще она употребляется в пищу, тем больше лишней жидкости будет в организме. Порой такие пациенты даже не догадываются, отчего у них повысилось артериальное давление, списывая все на стрессы, переутомление и так далее. Резкое ограничение поваренной соли в рационе со временем будет улучшать ситуацию.

Кроме того, важно помнить, что задерживает воду не сама соль, а натрий, входящий в ее состав. Его антагонист — калий, а значит, употребление продуктов, богатых этим микроэлементом, будет способствовать выведению избытка натрия. К такому списку можно отнести фисташки, урюк, курагу, сушеный персик, чернослив, пшеничные отруби, бананы, морскую капусту и многие другие продукты.

Агрессия на желудок

Соль является компонентом пищи, который раздражает слизистую оболочку, вызывая воспаление. Хронические заболевания желудочно-кишечного тракта часто обостряются на фоне злоупотребления соли. Кроме того, хроническое пересаливание повышает вероятность развития рака желудка, особенно при наличии предраковых заболеваний (атрофия, метаплазия и пр.). Чтобы уменьшить агрессивное воздействие внешней среды на желудок и снизить активность воспаления, врачи часто назначают препараты группы ребагита на основе ребамипида. Они усиливают выработку факторов естественной защиты слизистой оболочки желудка. Курс лечения составляет обычно 2–4 недели. Проводятся повторные курсы.

Именно частое употребление соленой пищи приводит к ухудшению состояния слизистой оболочки желудка, что особенно опасно для людей с хроническими заболеваниями ЖКТ.

Переедание

Так уж устроен наш организм, что более вкусная еда усиливает аппетит. Согласитесь, пресная пища без приправ не вызывает такого же аппетита, как те же продукты, но приготовленные с помощью маринадов, специй и, конечно же, соли! Люди, употребляющие сильно соленую пищу, очень часто имеют лишний вес как следствие нарушения обмена веществ. Если переедания случаются редко, то лишнего веса может и не быть, но может страдать поджелудочная железа. С целью снижения нагрузки на этот орган при застольях стоит не забывать про ферментные препараты. Более эффективны препараты минимикросфер или микротаблеток, такие как креон, микразим и прочие. Разовая доза обычно 25 000 ЕД для взрослого человека.

Хроническое переедание непременно приведет к нарушению обмена веществ. Страдает в данной ситуации и наша печень, хотя никаких проблем с самочувствием у человека обычно не возникает. Если на УЗИ брюшной полости можно наблюдать увеличение ее размеров, изменение структуры, затухание ЭХО-сигнала и прочее, значит, проблема уже существует. С целью уменьшения повреждения печеночных клеток, гепатоцитов, обычно используются препараты группы урсосана на основе урсодезоксихолевой кислоты из расчета 10–12 мг на 1 кг веса пациента.

Препараты, блокирующие аппетит, назначаются диетологами лишь в крайнем случае. Чаще всего помогает диета, включающая в себя продукты с низким и средним гликемическим индексом, минимизация перекусов и регулярные физические нагрузки.

Повторные курсы омега-3 могут уменьшить выраженность патологических изменений в наших сосудах при регулярных погрешностях. Важно не использовать данную добавку длительно в высоких дозах, поскольку данный нутриент может повышать риски развития фибрилляции предсердий, особенно в возрасте 50+.

Остеопороз

Доказано, что употребление сильносоленой пищи повышает риски развития остеопороза, а значит, растет и вероятность переломов. Плотность костей во многом зависит от уровня кальция, который "вымывается" при частом употреблении соли. Коварство этого заболевания состоит в том, что до критического момента оно никак себя не проявляет.

Проверить плотность костей позволяет денситометрия. При возникновении проблем врачи обычно назначают заместительную терапию. Подойдут такие препараты, как кальций Д3, кальцемин и прочие. Длительность лечения обычно составляет несколько месяцев.

Особенно опасно вымывание кальция для женщин, у которых риск развития переломов выше, особенно в период постменопаузы.

Полное ограничение соли в рационе в большинстве случаев не требуется, за исключением пациентов с артериальной гипертензией, циррозом печени, болезнями почек и некоторыми другими заболеваниями. Кроме того, важно помнить, что многие продукты содержат так называемую «скрытую соль» и их употребление оказывает такой же вред, как досаливание других продуктов. В черном списке — колбасы, полуфабрикаты, консервы, чипсы, майонез, копченые продукты, оливки, соевый соус, фастфуд и пр. Люди, находящиеся в группе риска, должны ограничить не только досаливание, но и вышеперечисленные продукты.

Вероника Корнилова. Фото: из личного архива
Вероника Корнилова. Фото: из личного архива
9 марта 2024, 09:20
Фото: Freepik.com
Дни.ру✓ Надежный источник

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