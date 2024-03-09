Рецепт НАСТОЯЩЕГО домашнего майонеза / Пошаговый способ приготовления всего за 10 МИНУТ

Домашний майонез – вкусный и наиболее полезный соус.



Майонез давно зарекомендовал себя как незаменимый ингредиент в кулинарии. Он добавляет пикантность салатам, является основой для соусов и улучшает вкус блюд. Хотя магазинные варианты удобны в использовании, домашний майонез несравним по своему вкусу и качеству. Приготовление майонеза в домашних условиях – это не только возможность контролировать состав продукта, но и отличный способ удивить домочадцев и гостей изысканным соусом, сделанным своими руками.

Необходимые ингредиенты:

1 яйцо;

175 мл растительного масла;

1 столовая ложка уксуса 9%;

1 чайная ложка горчицы;

Соль, перец и сахар по вкусу.





Пошаговый рецепт домашнего майонеза:

1. Подготовка ингредиентов: Для начала убедитесь, что все ингредиенты имеют комнатную температуру. Это критически важно для создания однородной эмульсии.

2. Смешивание ингредиентов: В глубокую миску разбейте яйцо. Добавьте соль, перец и сахар по вашим предпочтениям, а также горчицу. Все хорошо перемешайте до однородности.

3. Добавление масла и уксуса: В смесь аккуратно введите растительное масло и уксус, продолжая мешать.

4. Взбивание: Переложите полученную смесь в блендер. Включите прибор и начните процесс взбивания. Спустя некоторое время вы заметите, как на дне миски начинает образовываться белая субстанция – это основа вашего майонеза. Продолжайте взбивать до тех пор, пока смесь не станет плотной и кремообразной.

5. Охлаждение: Переложите готовый майонез в стеклянную банку или контейнер и поместите в холодильник для охлаждения.

Вот и все! Теперь у вас есть порция изысканного домашнего майонеза, которая превосходно дополнит любое блюдо. Этот рецепт не только прост в исполнении, но и позволяет экспериментировать с различными добавками, такими как чеснок, травы или специи, чтобы придать соусу уникальный вкус. Приготовленный с любовью домашний майонез обязательно станет звездой вашего стола!