Рецепты полезных блинов на Масленицу от нутрициолога / Отметь праздник необычно

Нутрициолог Марина Шкилева предлагает рецепты полезных блинов, после которых не придется жалеть о набранных килограммах.
Блины без муки
Подойдут для сладкой начинки или просто с маслом.
– Пшено 200г
– Молоко 350мл (можно использовать кокосовое + кипяченая вода 50/50)
– Масло растопленное Гхи (топленое) 2 ст.л.
– Яйца 2 шт.
– 5 фиников
– Щепотка соли и корицы + сливочное масло для смазывания каждого блинчика
Чтобы пшено не горчило, готовьте его с вечера накануне: залейте крупу кипятком на 10 минут. Хорошо промойте и залейте холодной водой на ночь. Финики для мягкости замочить минут на 30 перед приготовлением. Утром промойте крупу, переложите в блендер, туда же финики, половину молока и хорошо измельчите.
Добавьте к этой смеси яйца, соль, корицу, масло и еще раз измельчите. Затем оставшееся молоко хорошо перемешайте, и можно выпекать. Выпекайте как обычные блины, для первого блина слегка смажьте сковороду маслом гхи. Каждый блинчик хорошо смазывайте сливочным маслом и каждый раз накрывайте крышкой/тарелкой, чтобы они долго были мягкими.
Шпинатные блины
Отлично сочетаются с красной рыбой.
– Шпинат 100г (можно замороженный)
– Кокосовое молоко 300мл
– Мука цельнозерновая 100г (можно рисовая/нутовая 50/50)
– Яйца 2 шт.
– Щепотка соли
Все ингредиенты тщательно взбить в блендере до однородности. Смазываем сковородку маслом гхи (топленым) и выпекаем, как обычные блинчики.
Овощные лепешки
Которые можно использовать для начинки или испечь маленькими как оладушки.
– Киноа белая 100г
– Вода 150мл
– Морковь 60г
– Зеленый лук 1 шт.
– Петрушка 2-3 веточки
– Щепотка соли
– Специи по вкусу (можно просто перец)
– Также можно добавить щепотку куркумы
Киноа промыть и замочить в чистой воде на 3–4 часа. Слить воду, промыть еще раз и перемешать киноа в блендере с водой, солью и специями по вкусу. Взбивать в течение 1–2 минут до получения однородного жидкого теста.
Морковь натереть на мелкой терке, зелень мелко нарезать, добавить к тесту из киноа. Сковородку смажьте маслом гхи, разровняйте по сковородке в виде блинчика (лепешки) или выложите оладушками. Обжарьте с двух сторон на среднем огне. Рекомендуются к подаче горячими, вкуснее всего со сметаной.