Рецепты полезных блинов на Масленицу от нутрициолога / Отметь праздник необычно

Все православные христиане с нетерпением ждут Масленицу, которая наступит 11 марта и закончится 17 марта. И, конечно, празднование не обойдется без блинов, которые можно есть хоть всю неделю.



Нутрициолог Марина Шкилева предлагает рецепты полезных блинов, после которых не придется жалеть о набранных килограммах.

Фото: из личного архива Марины Шкилевой



Блины без муки

Подойдут для сладкой начинки или просто с маслом.

– Пшено 200г

– Молоко 350мл (можно использовать кокосовое + кипяченая вода 50/50)

– Масло растопленное Гхи (топленое) 2 ст.л.

– Яйца 2 шт.

– 5 фиников

– Щепотка соли и корицы + сливочное масло для смазывания каждого блинчика

Чтобы пшено не горчило, готовьте его с вечера накануне: залейте крупу кипятком на 10 минут. Хорошо промойте и залейте холодной водой на ночь. Финики для мягкости замочить минут на 30 перед приготовлением. Утром промойте крупу, переложите в блендер, туда же финики, половину молока и хорошо измельчите.

Добавьте к этой смеси яйца, соль, корицу, масло и еще раз измельчите. Затем оставшееся молоко хорошо перемешайте, и можно выпекать. Выпекайте как обычные блины, для первого блина слегка смажьте сковороду маслом гхи. Каждый блинчик хорошо смазывайте сливочным маслом и каждый раз накрывайте крышкой/тарелкой, чтобы они долго были мягкими.



Шпинатные блины

Отлично сочетаются с красной рыбой.

– Шпинат 100г (можно замороженный)

– Кокосовое молоко 300мл

– Мука цельнозерновая 100г (можно рисовая/нутовая 50/50)

– Яйца 2 шт.

– Щепотка соли

Все ингредиенты тщательно взбить в блендере до однородности. Смазываем сковородку маслом гхи (топленым) и выпекаем, как обычные блинчики.

Овощные лепешки

Которые можно использовать для начинки или испечь маленькими как оладушки.

– Киноа белая 100г

– Вода 150мл

– Морковь 60г

– Зеленый лук 1 шт.

– Петрушка 2-3 веточки

– Щепотка соли

– Специи по вкусу (можно просто перец)

– Также можно добавить щепотку куркумы

Киноа промыть и замочить в чистой воде на 3–4 часа. Слить воду, промыть еще раз и перемешать киноа в блендере с водой, солью и специями по вкусу. Взбивать в течение 1–2 минут до получения однородного жидкого теста.

Морковь натереть на мелкой терке, зелень мелко нарезать, добавить к тесту из киноа. Сковородку смажьте маслом гхи, разровняйте по сковородке в виде блинчика (лепешки) или выложите оладушками. Обжарьте с двух сторон на среднем огне. Рекомендуются к подаче горячими, вкуснее всего со сметаной.

