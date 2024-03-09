Тест: хорошо ли вы разбираетесь в продуктах питания / Отличи правду от выдумки / 11 сложных вопросов

Мегабыстрый рецепт на 20 минут / Горячие рулетики из лаваша с сыром и ветчиной

Готовить вкусно и быстро – всегда актуально. Особенно когда времени на приготовление обеда или ужина совсем немного. Горячие рулетики из лаваша с сыром и ветчиной — это именно тот рецепт, который позволит вам приготовить вкусное блюдо всего за 20 минут.