Мегабыстрый рецепт на 20 минут / Горячие рулетики из лаваша с сыром и ветчиной

Кудрявцева восстанавливается после операции Тесты Выпустившая альбом Пугачева ответила критикам Игры Сонник

Топ новостей недели

Тест для любителей кино: Угадайте советский фильм по цитатеТест для любителей кино: Угадайте советский фильм по цитате Тест для фанатов фильма "Служебный роман" – попробуйте набрать 10 из 10Тест для фанатов фильма "Служебный роман" – попробуйте набрать 10 из 10 Тест для любителей советских фильмов: Угадайте актера по исполненной ролиТест для любителей советских фильмов: Угадайте актера по исполненной роли Насколько хорошо вы знаете географию России? Тест для настоящих патриотовНасколько хорошо вы знаете географию России? Тест для настоящих патриотов

Лента новостей

Пятница 8 марта

19:04Мегабыстрый рецепт на 20 минут / Горячие рулетики из лаваша с сыром и ветчиной 17:13Тест: узнайте фильм с Инной Чуриковой по кадру 16:07Насыпной пирог с яблоком и творогом / ИДЕАЛЬНОЕ блюдо для похода в гости / Рецепт 15:38Тест: Угадайте советских актрис по губам 14:12Рецепты на 8 марта: 3 самых популярных десерта из СССР 13:27Хирурги-гастарбайтеры: в чем опасность? 13:05Тест: как хорошо вы знаете мировые столицы 11:30Ксении Бородиной исполнился 41 год: как личные драмы помогли ведущей сказочно разбогатеть 10:55Нежнейшие тарталетки для праздничного стола/ Праздничный рецепт закуски за 10 минут 08:09Королева – подешевле, Пегова – подороже / любимые цветы российских звезд / сравниваем предпочтения знаменитых женщин РФ 06:04Угадайте актрису по кадру из советского кино / Тест к 8 марта 03:02Советы сельской ведуньи: 3 рецепта с использованием соли / Мощная защита от порчи 00:02ТЕСТ для настоящих гурманов / Отгадайте вкусную еду / Разыгрываем аппетит! 22:02Витаминная бомба! / Салат из свеклы с хреном / Рецепт для тонкой талии! 21:31Найден ключ к женскому сердцу / Секрет женской психологии раскрыт! / Узнай прямо сейчас 21:01Тест о жизни в Советском Союзе / А помните ли вы..? / Пройдет только настоящий гражданин СССР 20:41Слабосоленая красная рыба в домашних условиях за 25 минут / Лучший рецепт засолки! 20:21К вам спешит удача! / 8 признаков того, что скоро повезет 19:58Никто выпить бы не смог! Жуткий коктейль, который очень любил Миронов! Не смейте повторять! 19:34Весенние приметы на счастье / Как природа предсказывает нам удачу 19:15Этим рецептом голубцов Голубкина женила на себе Миронова / Как приготовить блюдо, от которого актер был без ума? 18:54Эти шедевры с Мироновым смотрят редко / А ты видел эти фильмы со звездой СССР? 17:58Салат с судаком по ГОСТу / Рецепт из СССР / Рыбный день 17:34ТЕСТ: угадай сказку советского режиссера Александра Роу по кадру 17:18Средства от кашля: проверенные временем рецепты от простуды с редькой и медом / Вкусно и полезно 16:59Грибной суп за 15 минут! / Вкуснее не бывает! / Рецепт сливочного супа с грибами 16:32Наши бабушки ухаживали за волосами именно так! / Уход за волосами из 60-х / Советы для роста волос 16:11Что подарить женщине на 8 марта / Подарки для дам до 1000 рублей 15:59Убитая горем сестра Мартиросяна раскрыла тайну смерти артиста 15:39Домашние оближут пальчики / рецепт вкуснейших пончиков с кремом 15:14ТОП-5 клипов певца SHAMAN по популярности 14:41ЛАКОМСТВО НА УРА / Готовим ленивый хачапури / ВОТ легкий РЕЦЕПТ для сытного застолья 14:35Дискотека 80-х. ТЕСТ: отгадайте слова песни по кадру с концерта СССР 13:47Куда сходить в Москве: афиша c 9 по 19 марта 13:14Готовим СОЧНЫЙ салат с сельдереем "Мухоморная опушка" / Даже дети останутся в восторге 13:05Тест: Отгадайте праздник по кадру из советской телепередачи 12:34Бадамбура: готовим АРОМАТНЫЕ булочки с ореховой начинкой к чаю / Любимый рецепт из простых ингредиентов 11:57У Крутого – ОГРОМНЫЙ, у Леонтьева – КОРОТЫШ: какие у звезд списки друзей в соцсети / СМОТРИМ и СРАВНИВАЕМ 11:45Тест к юбилею кинокартины "Женитьба Бальзаминова" / киностудия "Мосфильм" 11:18ТЕСТ: сможете узнать советские мультфильмы по кадру? / Любимые картины из детства / Эпоха СССР 10:59ОТГАДАЙТЕ ГОРОД СССР по кадру: НОВЫЙ ТЕСТ для рожденных в советское время 09:57Тест: вспоминаем фильм "Карнавальная ночь" / Киностудия "Мосфильм" 09:46Тест для фанатов сериала "Молодежка" – наберите 10 из 10! 09:07На страже семейного благополучия: магический ритуал против ссор и разногласий / Рассказываем суть обряда "МАГИЯ ЛЮБВИ" 08:02Романтический завтрак: готовим НЕЖНЕЙШИЕ вафли с корицей / Простой рецепт весеннего лакомства 06:03Тест для киноманов / Угадайте по кадру советский фильм, снятый на Кавказе 03:09Как не остаться без подарка на 8 марта – советы психолога 00:02Мастерим вазу для цветов из подручных материалов к 8 марта / Декор своими руками / ДЛЯ ТЮЛЬПАНОВ и не только 22:07Тест для дачников-садоводов / Хорошо ли вы разбираетесь во флоре лесов, полей и огородов 21:49Тест для путешественников: угадай страну по городу
685
400
true
Dni.today
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.today»
235
35

Мегабыстрый рецепт на 20 минут / Горячие рулетики из лаваша с сыром и ветчиной

Мегабыстрый рецепт на 20 минут / Горячие рулетики из лаваша с сыром и ветчиной
99

Готовить вкусно и быстро – всегда актуально. Особенно когда времени на приготовление обеда или ужина совсем немного.

Горячие рулетики из лаваша с сыром и ветчиной — это именно тот рецепт, который позволит вам приготовить вкусное блюдо всего за 20 минут. Простой и быстрый, он станет отличным спасением в ситуации, когда нужно быстро накормить семью или гостей.

Ингредиенты:

– Тонкий армянский лаваш – 2 шт.

– Ветчина – 150 г

– Твердый сыр – 150 г

– Майонез – 2 столовые ложки

– Зелень (укроп, петрушка) – по вкусу

– Соль, перец – по вкусу

Фото: @KamranAydinov/Freepik

Приготовление:

1. Начнем с того, что нарежем ветчину и сыр небольшими кубиками или ломтями. Можно использовать любой сыр на ваш вкус – чеддер, гауда, эдам или другой твердый сыр.

2. На лаваш нанесем слой майонеза, равномерно распределите его по всей поверхности.

3. После этого выложите на лаваш слой ветчины и сыра, посыпьте зеленью, солью и перцем по вкусу.

4. Сверните лаваш в рулет, плотно заверните его, чтобы начинка не выпала.

5. Нарежьте рулет на порции толщиной примерно 2-3 см.

6. Выложите рулетики на противень, покрытый бумагой для выпечки, и отправьте в разогретую до 180 градусов духовку на 10-15 минут, пока сыр не расплавится и лаваш не станет золотистым.

Это простое и вкусное блюдо отлично подойдет как горячая закуска к обеду или ужину. Быстрый рецепт, который позволит вам быстро и легко накормить гостей или близких.

8 марта 2024, 19:04
Фото: Freepik
Дни.ру✓ Надежный источник

Тест: узнайте фильм с Инной Чуриковой по кадру

Тест: узнайте фильм с Инной Чуриковой по кадру
Как хорошо вы разбираетесь в творчестве Инны Чуриковой? Пройдите тест и проверьте. Инна Чурикова – выдающаяся актриса, которая за свою карьеру сыграла множество запоминающихся ролей.

Насыпной пирог с яблоком и творогом / ИДЕАЛЬНОЕ блюдо для похода в гости / Рецепт

Насыпной пирог с яблоком и творогом / ИДЕАЛЬНОЕ блюдо для похода в гости / Рецепт
Насыпной пирог с яблоком и творогом – прекрасное и несложное блюдо, которое идеально подойдет для похода в гости или для уютного чаепития. Этот десерт сочетает в себе нежность творога и сочность яблок, а также имеет легкую текстуру и приятный аромат. Приготовили для вас лучший рецепт, который позволит быстро и легко приготовить идеальный гостинец.

Тест: Угадайте советских актрис по губам

Тест: Угадайте советских актрис по губам
Мы без особо труда узнаем любимых советских актрис по их ролям в кино или даже по голосу. Проверим, получится ли отличить культовых артисток по губам. 1.

Рецепты на 8 марта: 3 самых популярных десерта из СССР

Рецепты на 8 марта: 3 самых популярных десерта из СССР
8 марта – праздник, которые отмечали еще наши мамы и бабушки. Делимся рецептами на 8 марта из Советского Союза. Порадовать любимых женщин 8 марта можно не только цветами и комплиментами.

Хирурги-гастарбайтеры: в чем опасность?

Хирурги-гастарбайтеры: в чем опасность?
Многие люди сегодня стараются продлить молодость, устранить недостатки внешности, которые мешают более качественной жизни. Пластическая хирургия помогает улучшить внешний вид, и даже отыграть время назад. Отношение к эстетической медицине нередко поверхностное – о серьезности хирургического вмешательства задумываются не все, и в целях экономии доверяют лицо и здоровье врачам-гастарбайтерам.

Выбор читателей

07/03ЧтвТест: вспоминаем фильм "Карнавальная ночь" / Киностудия "Мосфильм" 07/03ЧтвНикто выпить бы не смог! Жуткий коктейль, который очень любил Миронов! Не смейте повторять! 07/03ЧтвТЕСТ: сможете узнать советские мультфильмы по кадру? / Любимые картины из детства / Эпоха СССР 06/03СрдРецепт запеканки от поварихи Тоси из фильма "Девчата" / Картофельная запеканка с мясом по ГОСТу 07/03ЧтвТест о жизни в Советском Союзе / А помните ли вы..? / Пройдет только настоящий гражданин СССР 06/03СрдТест для путешественников: угадай страну по городу