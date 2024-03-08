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Пятница 8 марта

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Тест: узнайте фильм с Инной Чуриковой по кадру

Тест: узнайте фильм с Инной Чуриковой по кадру
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Как хорошо вы разбираетесь в творчестве Инны Чуриковой? Пройдите тест и проверьте.

Инна Чурикова – выдающаяся актриса, которая за свою карьеру сыграла множество запоминающихся ролей. Для каждого зрителя она раскрывалась по-своему и дарила массу ярких и незабываемых впечатлений от просмотра кинокартин.

Предлагаем проверить, как хорошо вы разбираетесь в творчестве Инны Михайловны. Пройдите тест и вспомните любимые фильмы с участием актрисы.

Инна Чурикова. Фото: YouTube/@gorkyfilmstudio

1 "Морозко"

2 "Старшая сестра"

3 "Стряпуха"

Инна Чурикова. Фото: YouTube/@MosfilmRuOfficial

1 "В огне брода нет"

2 "Я шагаю по Москве"

3 "Где ты теперь, Максим?"

Инна Чурикова. Фото: YouTube/@MosfilmRuOfficial

1 "Тебе, юность"

2 "Три плюс два"

3 "Я шагаю по Москве"

Инна Чурикова. Фото: YouTube/@MosfilmRuOfficial

1 "Валентина"

2 "Мертвые души"

3 "Васса"

Инна Чурикова. Фото: YouTube/@MosfilmRuOfficial

1 "Тот самый Мюнхгаузен"

2 "Мертвые души"

3 "Мать"

Инна Чурикова. Фото: YouTube/@MosfilmRuOfficial

1 "Год Собаки"

2 "Шырли-Мырли"

3 "Благословите женщину"

Инна Чурикова. Фото: YouTube/@MosfilmRuOfficial

1 "Страна ОЗ"

2 "Без границ"

3 "Самый лучший день"

Правильные ответы: 1.1 ("Морозко"); 2.2 ("Я шагаю по Москве"); 3.2 ( "Три плюс два"); 4.2 ("Васса"); 5.1 ("Тот самый Мюнхгаузен"); 6.2 (“Шырли-Мырли”); 7.3 ("Самый лучший день")

Допустили ошибки в тесте? Самое время пересмотреть фильмы с любимой актрисой!

8 марта 2024, 17:13
Инна Чурикова. Фото: Natalia Shakhanova/www.globallookpress.com
Дни.ру• Требует проверки

Фоторепортаж

Тест: угадай фильм СССР по кадру с девушкой / Киностудия "Мосфильм"

Фото: YouTube / @MosfilmRuOfficial
Фото: YouTube / @MosfilmRuOfficial
Фото: YouTube / @MosfilmRuOfficial
Фото: YouTube / @MosfilmRuOfficial
Фото: YouTube / @MosfilmRuOfficial
Фото: YouTube / @MosfilmRuOfficial
Фото: YouTube / @gorkyfilmstudio

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