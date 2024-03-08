Тест: узнайте фильм с Инной Чуриковой по кадру

Инна Чурикова – выдающаяся актриса, которая за свою карьеру сыграла множество запоминающихся ролей. Для каждого зрителя она раскрывалась по-своему и дарила массу ярких и незабываемых впечатлений от просмотра кинокартин.
Предлагаем проверить, как хорошо вы разбираетесь в творчестве Инны Михайловны. Пройдите тест и вспомните любимые фильмы с участием актрисы.
1 "Морозко"
2 "Старшая сестра"
3 "Стряпуха"
1 "В огне брода нет"
2 "Я шагаю по Москве"
3 "Где ты теперь, Максим?"
1 "Тебе, юность"
2 "Три плюс два"
3 "Я шагаю по Москве"
1 "Валентина"
2 "Мертвые души"
3 "Васса"
1 "Тот самый Мюнхгаузен"
2 "Мертвые души"
3 "Мать"
1 "Год Собаки"
2 "Шырли-Мырли"
3 "Благословите женщину"
1 "Страна ОЗ"
2 "Без границ"
3 "Самый лучший день"
Правильные ответы: 1.1 ("Морозко"); 2.2 ("Я шагаю по Москве"); 3.2 ( "Три плюс два"); 4.2 ("Васса"); 5.1 ("Тот самый Мюнхгаузен"); 6.2 (“Шырли-Мырли”); 7.3 ("Самый лучший день")
Допустили ошибки в тесте? Самое время пересмотреть фильмы с любимой актрисой!