Тест: узнайте фильм с Инной Чуриковой по кадру

Как хорошо вы разбираетесь в творчестве Инны Чуриковой? Пройдите тест и проверьте.

Инна Чурикова – выдающаяся актриса, которая за свою карьеру сыграла множество запоминающихся ролей. Для каждого зрителя она раскрывалась по-своему и дарила массу ярких и незабываемых впечатлений от просмотра кинокартин.

Предлагаем проверить, как хорошо вы разбираетесь в творчестве Инны Михайловны. Пройдите тест и вспомните любимые фильмы с участием актрисы.

1 "Морозко"

2 "Старшая сестра"

3 "Стряпуха"

1 "В огне брода нет"

2 "Я шагаю по Москве"

3 "Где ты теперь, Максим?"

1 "Тебе, юность"

2 "Три плюс два"

3 "Я шагаю по Москве"

1 "Валентина"

2 "Мертвые души"

3 "Васса"

1 "Тот самый Мюнхгаузен"

2 "Мертвые души"

3 "Мать"

1 "Год Собаки"

2 "Шырли-Мырли"

3 "Благословите женщину"

1 "Страна ОЗ"

2 "Без границ"

3 "Самый лучший день"

Правильные ответы: 1.1 ("Морозко"); 2.2 ("Я шагаю по Москве"); 3.2 ( "Три плюс два"); 4.2 ("Васса"); 5.1 ("Тот самый Мюнхгаузен"); 6.2 (“Шырли-Мырли”); 7.3 ("Самый лучший день")

Допустили ошибки в тесте? Самое время пересмотреть фильмы с любимой актрисой!