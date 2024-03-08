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Насыпной пирог с яблоком и творогом / ИДЕАЛЬНОЕ блюдо для похода в гости / Рецепт

Насыпной пирог с яблоком и творогом / ИДЕАЛЬНОЕ блюдо для похода в гости / Рецепт
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Насыпной пирог с яблоком и творогом – прекрасное и несложное блюдо, которое идеально подойдет для похода в гости или для уютного чаепития. Этот десерт сочетает в себе нежность творога и сочность яблок, а также имеет легкую текстуру и приятный аромат.

Приготовили для вас лучший рецепт, который позволит быстро и легко приготовить идеальный гостинец. Процесс приготовления займет не более часа.

Ингредиенты:

– 2 яйца

– 200 г сахара

– 200 г сливочного масла

– 200 г творога

– 3 яблока

– 1 чайная ложка разрыхлителя

– 300 г муки

– ванильный сахар по вкусу

Фото: @azerbaijan_stockers/Freepik

Приготовление:

1. Взбейте яйца с сахаром до образования пышной массы.

2. Добавьте растопленное сливочное масло и творог, хорошо перемешайте.

3. Постепенно вводите муку, разрыхлитель и ванильный сахар, продолжая тщательно смешивать.

4. Яблоки очистите от кожуры, удалите сердцевину и нарежьте их кубиками.

5. Влейте половину теста в форму для выпечки, выложите на него слой яблок.

6. Затем добавьте оставшееся тесто и равномерно распределите по поверхности.

7. Выпекайте в предварительно разогретой до 180 градусов духовке около 40-45 минут.

После приготовления пирога дайте ему немного остыть, а затем нарежьте на порции и подавайте к столу. Этот насыпной пирог станет отличным дополнением к чаю или кофе и непременно понравится вашим гостям. Приятного аппетита!

8 марта 2024, 16:07
Фото: @wirestock/Freepik

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