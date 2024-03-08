Насыпной пирог с яблоком и творогом / ИДЕАЛЬНОЕ блюдо для похода в гости / Рецепт

Ксении Бородиной исполнился 41 год: как личные драмы помогли ведущей сказочно разбогатеть

В свой 41-й день рождения Ксения Бородина отмечает не только новый этап в своей жизни, но и возможность взглянуть на свой путь и карьеру с новой перспективы. Личные драмы и трудности, с которыми ей пришлось столкнуться на протяжении жизни, сыграли значительную роль в формировании ее как личности и помогли построить успешную карьеру ведущей. Мало кто станет спорить с тем, что Ксения Бородина смогла добиться больших успехов в карьере.