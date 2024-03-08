Насыпной пирог с яблоком и творогом / ИДЕАЛЬНОЕ блюдо для похода в гости / Рецепт

Приготовили для вас лучший рецепт, который позволит быстро и легко приготовить идеальный гостинец. Процесс приготовления займет не более часа.
Ингредиенты:
– 2 яйца
– 200 г сахара
– 200 г сливочного масла
– 200 г творога
– 3 яблока
– 1 чайная ложка разрыхлителя
– 300 г муки
– ванильный сахар по вкусу
Приготовление:
1. Взбейте яйца с сахаром до образования пышной массы.
2. Добавьте растопленное сливочное масло и творог, хорошо перемешайте.
3. Постепенно вводите муку, разрыхлитель и ванильный сахар, продолжая тщательно смешивать.
4. Яблоки очистите от кожуры, удалите сердцевину и нарежьте их кубиками.
5. Влейте половину теста в форму для выпечки, выложите на него слой яблок.
6. Затем добавьте оставшееся тесто и равномерно распределите по поверхности.
7. Выпекайте в предварительно разогретой до 180 градусов духовке около 40-45 минут.
После приготовления пирога дайте ему немного остыть, а затем нарежьте на порции и подавайте к столу. Этот насыпной пирог станет отличным дополнением к чаю или кофе и непременно понравится вашим гостям. Приятного аппетита!