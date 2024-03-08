Рецепты на 8 марта: 3 самых популярных десерта из СССР

8 марта – праздник, которые отмечали еще наши мамы и бабушки. Делимся рецептами на 8 марта из Советского Союза.

Порадовать любимых женщин 8 марта можно не только цветами и комплиментами. Оригинальным подарком будет праздничный ужин, приготовленный своими руками. Делимся советскими рецептами десертов, которые украсят Женский день и порадуют виновниц торжества.

“Прага”

Знакомый всем с детства десерт, который хоть раз был у каждого на празднике. В Советское время за этим тортом стояли очереди, он был одним из самых любимых.

Чтобы приготовить бисквит, нужно 6 белков, 6 желтков,150 гр. сахара, 115 гр муки, 25 гр. какао и 40 гр. сливочного масла. Для крема нужен 1 желток, 20 гр. воды, 100 гр. сгущенки, 200 гр. масла, 1 пакетик ванильного сахара, 10 гр. какао. А для глазури понадобится 60 гр. сливочного масла и 80 гр. черного шоколада.

“Ленинградский торт”

Нежный, рассыпчатый торт из песочных коржей любили многие жители Советского Союза. До сих пор он остается очень популярным в нашей стране.

Для теста нужно 410 гр. пшеничной муки, 230 гр. размягченного масла, 155 гр. мелкого сахара или пудры, 1 яйцо, 1 ч. л. разрыхлителя, щепотка соли. Чтобы приготовить специальный крем “Шарлотт”, нужно 110 гр. молока, 1 желток, 180 гр. сахара, 200 гр. размягченного сливочного масла, 1 пакетик ванильного сахара, 1 ст.л. коньяка и 10 гр. какао. Для помадки понадобится 250 гр. готовой сахарной глазури на основе сахара и лимонного сока, 10 гр. какао, 1 ст. л. коньяка, 2 ч. л. воды.

Украсить торт можно арахисом и бисквитной крошкой.

“Зебра”

Простой, но очень вкусный и эффектный торт, который советские хозяйки готовили для самых разных поводов. Его полосатый рисунок и шоколадный аромат знаком всем с детства.

Для этого десерта понадобится 5 яиц, 1 ст. сахара, 0,5 ч.л. соды, погашенной в уксусе, 2 ст. сметаны, 2 ст. муки, 0,5 пачки масла, 2 ст.л. какао. Чтобы приготовить крем, нужно 500 гр. сметаны и 200 гр. сахара. Главный секрет торта, выливать темное и светлое тесто в форму по очереди, чтобы создать рисунок.