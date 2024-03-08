Хирурги-гастарбайтеры: в чем опасность?

Многие люди сегодня стараются продлить молодость, устранить недостатки внешности, которые мешают более качественной жизни. Пластическая хирургия помогает улучшить внешний вид, и даже отыграть время назад.



Отношение к эстетической медицине нередко поверхностное – о серьезности хирургического вмешательства задумываются не все, и в целях экономии доверяют лицо и здоровье врачам-гастарбайтерам. Насколько опасен такой шаг? Рассказывает доктор медицинских наук, профессор Тигран Альбертович Алексанян.

Красиво оформленная страница в соцсети не дает и половины информации о том, как будет проходить операция, как нужно готовиться, и что нужно сделать, если после вмешательства возникнут осложнения. Приезжие специалисты очень приветливы и приятны и в общении, идут на поводу у пациентов и готовы исполнить практически любой каприз. Но такой подход, чаще всего, гарантирует качественный результат только на словах: кроме тактичного общения и многообещающих фраз, важны безупречные медицинские знания, умение справляться с различными послеоперационными осложнениями. Не у всех есть соответствующая и подтвержденная сертификация, большой опыт и достаточные знания для проведения пластических операций.

Если решение об операции принято, пациенты нередко ориентируются на непроверенные отзывы, акционные предложения, территориально удобное расположение клиники или кабинета хирурга. Такой поверхностный подход к лечению и улучшению внешности несет много рисков: потраченные впустую деньги, неудовлетворительный результат, который часто приходится переделывать более профессиональным хирургам.

С чем приходится сталкиваться пациентам?

1. Специалисты приезжают в крупный город, проводят операции с целью заработка и уезжают на родину. Бывает, что пациент даже не может связаться с оперирующим врачом после вмешательства, чтобы задать свои вопросы. Отвечают за последствия – московские специалисты. Они работают с осложнениями, воспалительными процессами, успокаивают, проводят повторные операции, чтобы пациент получил нужный результат;

2. Кабинет приезжего врача может перестать работать в любой момент. Даже если все прошло успешно, после операции достаточно долгое время нужно находиться под наблюдением врача и иметь возможность обсудить с ним различные вопросы. Такого подхода к лечению врачи-гастарбайтеры гарантировать не могут.

3. Даже если врач предоставил диплом с отличием, это не является гарантией успешной работы. Важен опыт, квалификация, умение работать в критических ситуациях, мыслить не шаблонно, а учитывать индивидуальность пациента.

Очень важно тщательно готовиться к операции не только психологически и физически. Выбранная клиника должна иметь высокий рейтинг, хорошую репутацию, плотную запись пациентов. Более высокий по сравнению с врачами-гастарбайтерами прайс – не доплата за статусность. В стоимость включена работа команды, пребывание в клинике, оборудование, психологическая поддержка и уверенность пациента в том, что он доверяет хирургу не только вопрос эстетического результата, но и свое здоровье.

Комментарий эксперта

"Даже довольно простая для квалифицированного хирурга блефаропластика – это хирургическое вмешательство, а значит, риск осложнений исключать нельзя, – говорит Тигран Альбертович. – Что уж говорить о более серьезных операциях, например, ринопластике, абдоминопластике, липосакции, маммопластике. Нередко приходится делать повторные операции после неудачной ринопластики. Кто-то провел, уехал, а дальше началось воспаление, нагноение и т.д. Конечно, пациент растерян без обратной связи и поддержки. Поэтому чтобы не исправлять ошибки, нужно выбирать надежные руки и желательно в том же городе, где проживает пациент. Но если это невозможно и, допустим, человек прилетает издалека, то минимум две недели он должен оставаться под присмотром врача – очень важно первые дни быть под наблюдением для спокойствия как самого пациента, так и лечащего врача".