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Хирурги-гастарбайтеры: в чем опасность?

Хирурги-гастарбайтеры: в чем опасность?
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Тигран Алексанян

Тигран Алексанян

 Пластический хирург, главный врач клиники Art Plastic, профессор, доктор медицинских наук.

Многие люди сегодня стараются продлить молодость, устранить недостатки внешности, которые мешают более качественной жизни. Пластическая хирургия помогает улучшить внешний вид, и даже отыграть время назад.

Отношение к эстетической медицине нередко поверхностное – о серьезности хирургического вмешательства задумываются не все, и в целях экономии доверяют лицо и здоровье врачам-гастарбайтерам. Насколько опасен такой шаг? Рассказывает доктор медицинских наук, профессор Тигран Альбертович Алексанян.

Красиво оформленная страница в соцсети не дает и половины информации о том, как будет проходить операция, как нужно готовиться, и что нужно сделать, если после вмешательства возникнут осложнения. Приезжие специалисты очень приветливы и приятны и в общении, идут на поводу у пациентов и готовы исполнить практически любой каприз. Но такой подход, чаще всего, гарантирует качественный результат только на словах: кроме тактичного общения и многообещающих фраз, важны безупречные медицинские знания, умение справляться с различными послеоперационными осложнениями. Не у всех есть соответствующая и подтвержденная сертификация, большой опыт и достаточные знания для проведения пластических операций.

Если решение об операции принято, пациенты нередко ориентируются на непроверенные отзывы, акционные предложения, территориально удобное расположение клиники или кабинета хирурга. Такой поверхностный подход к лечению и улучшению внешности несет много рисков: потраченные впустую деньги, неудовлетворительный результат, который часто приходится переделывать более профессиональным хирургам.

С чем приходится сталкиваться пациентам?

1. Специалисты приезжают в крупный город, проводят операции с целью заработка и уезжают на родину. Бывает, что пациент даже не может связаться с оперирующим врачом после вмешательства, чтобы задать свои вопросы. Отвечают за последствия – московские специалисты. Они работают с осложнениями, воспалительными процессами, успокаивают, проводят повторные операции, чтобы пациент получил нужный результат;

2. Кабинет приезжего врача может перестать работать в любой момент. Даже если все прошло успешно, после операции достаточно долгое время нужно находиться под наблюдением врача и иметь возможность обсудить с ним различные вопросы. Такого подхода к лечению врачи-гастарбайтеры гарантировать не могут.

3. Даже если врач предоставил диплом с отличием, это не является гарантией успешной работы. Важен опыт, квалификация, умение работать в критических ситуациях, мыслить не шаблонно, а учитывать индивидуальность пациента.

Фото: prostooleh/Freepik

Очень важно тщательно готовиться к операции не только психологически и физически. Выбранная клиника должна иметь высокий рейтинг, хорошую репутацию, плотную запись пациентов. Более высокий по сравнению с врачами-гастарбайтерами прайс – не доплата за статусность. В стоимость включена работа команды, пребывание в клинике, оборудование, психологическая поддержка и уверенность пациента в том, что он доверяет хирургу не только вопрос эстетического результата, но и свое здоровье.

Комментарий эксперта

"Даже довольно простая для квалифицированного хирурга блефаропластика – это хирургическое вмешательство, а значит, риск осложнений исключать нельзя, – говорит Тигран Альбертович. – Что уж говорить о более серьезных операциях, например, ринопластике, абдоминопластике, липосакции, маммопластике. Нередко приходится делать повторные операции после неудачной ринопластики. Кто-то провел, уехал, а дальше началось воспаление, нагноение и т.д. Конечно, пациент растерян без обратной связи и поддержки. Поэтому чтобы не исправлять ошибки, нужно выбирать надежные руки и желательно в том же городе, где проживает пациент. Но если это невозможно и, допустим, человек прилетает издалека, то минимум две недели он должен оставаться под присмотром врача – очень важно первые дни быть под наблюдением для спокойствия как самого пациента, так и лечащего врача".

8 марта 2024, 13:27
Фото: Freepik
Дни.ру✓ Надежный источник

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