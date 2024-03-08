Тест: как хорошо вы знаете мировые столицы

На уроках географии в школе мы все зубрили столицы разных государств. Но в реальной жизни эта информация редко может пригодиться. Хотите узнать, что из курса географии помните до сих пор? Пройдите тест на знание мировых столиц и проверьте свои знания.
1. Столица Швейцарии:
а. Берн б. Сент-Джонс в. Кано г. Скопье
2. Столица Сирии:
а. Доха б. Рим в. Алеппо г. Дамаск
3. Столица Чехии:
а. Прага б. Вильнюс в. Рига г. Любляна
4. Столица Ирана:
а. Тегеран б. Карачи в. Багдад г. Каир
5. Столица Австрии:
а. Мюнхен б. Вена в. Цюрих г. Берн
6. Столица Ирака:
а. Багдад б. Дамаск в. Тегеран г. Басра
7. Столица Норвегии:
а. Хельсинки б. Стокгольм в. Мельбурн г. Осло
8. Столица Бахрейна:
а. Доха б. Манама в. Сана г. Абу-Даби
9. Столица Новой Зеландии:
а. Перт б. Аделаида в. Окленд г. Веллингтон
10. Столица Никарагуа:
а. Монровия б. Манагуа в. Порт-о-Пренс г. Остин
11. Столица Чили:
а. Монтеррей б. Сан-Сальвадор в. Сантьяго г. Антверпен
12. Столица Ливии:
а. Виндхук б. Триполи в. Маракайбо г. Мапуту
13. Столица Конго:
а. Луанда б. Фритаун в. Ломе г. Браззавиль
14. Столица Мадагаскара:
а. Хартум б. Эссен в. Антананариву г. Момбаса
15. Столица Индии:
а. Мумбаи б. Дакка в. Калькутта г. Нью-Дели
Правильные ответы: 1.а (Берн); 2.г (Дамаск); 3.а (Прага); 4.а (Тегеран); 5.б (Вена); 6.а (Багдад); 7.г (Осло); 8.б (Манама); 9.г (Веллингтон); 10.б (Манагуа); 11.в (Сантьяго); 12.б (Триполи); 13.г (Браззавиль); 14.в (Антананариву); 15.г (Нью-Дели).
Были ошибки в ответах? Пора повторить уроки географии или отправиться в путешествие!