Тест: как хорошо вы знаете мировые столицы

Проверьте свои знания по географии, пройдя наш тест. Возможно, результаты вас удивят.

На уроках географии в школе мы все зубрили столицы разных государств. Но в реальной жизни эта информация редко может пригодиться. Хотите узнать, что из курса географии помните до сих пор? Пройдите тест на знание мировых столиц и проверьте свои знания.

1. Столица Швейцарии:

а. Берн б. Сент-Джонс в. Кано г. Скопье

2. Столица Сирии:

а. Доха б. Рим в. Алеппо г. Дамаск

3. Столица Чехии:

а. Прага б. Вильнюс в. Рига г. Любляна

4. Столица Ирана:

а. Тегеран б. Карачи в. Багдад г. Каир

5. Столица Австрии:

а. Мюнхен б. Вена в. Цюрих г. Берн

6. Столица Ирака:

а. Багдад б. Дамаск в. Тегеран г. Басра

7. Столица Норвегии:

а. Хельсинки б. Стокгольм в. Мельбурн г. Осло

8. Столица Бахрейна:

а. Доха б. Манама в. Сана г. Абу-Даби

9. Столица Новой Зеландии:

а. Перт б. Аделаида в. Окленд г. Веллингтон

10. Столица Никарагуа:

а. Монровия б. Манагуа в. Порт-о-Пренс г. Остин

11. Столица Чили:

а. Монтеррей б. Сан-Сальвадор в. Сантьяго г. Антверпен

12. Столица Ливии:

а. Виндхук б. Триполи в. Маракайбо г. Мапуту

13. Столица Конго:

а. Луанда б. Фритаун в. Ломе г. Браззавиль

14. Столица Мадагаскара:

а. Хартум б. Эссен в. Антананариву г. Момбаса

15. Столица Индии:

а. Мумбаи б. Дакка в. Калькутта г. Нью-Дели

Правильные ответы: 1.а (Берн); 2.г (Дамаск); 3.а (Прага); 4.а (Тегеран); 5.б (Вена); 6.а (Багдад); 7.г (Осло); 8.б (Манама); 9.г (Веллингтон); 10.б (Манагуа); 11.в (Сантьяго); 12.б (Триполи); 13.г (Браззавиль); 14.в (Антананариву); 15.г (Нью-Дели).

Были ошибки в ответах? Пора повторить уроки географии или отправиться в путешествие!