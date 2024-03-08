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Пятница 8 марта

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Ксении Бородиной исполнился 41 год: как личные драмы помогли ведущей сказочно разбогатеть

Ксении Бородиной исполнился 41 год: как личные драмы помогли ведущей сказочно разбогатеть
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В свой 41-й день рождения Ксения Бородина отмечает не только новый этап в своей жизни, но и возможность взглянуть на свой путь и карьеру с новой перспективы. Личные драмы и трудности, с которыми ей пришлось столкнуться на протяжении жизни, сыграли значительную роль в формировании ее как личности и помогли построить успешную карьеру ведущей.

Мало кто станет спорить с тем, что Ксения Бородина смогла добиться больших успехов в карьере. Знаменитость умело успевает совмещать карьеру и воспитание дочери.

К тому, что она имеет сейчас, Бородина пришла с внушительным багажом знаний и опыта, который в значительной степени оказался болезненным На счету Ксении два брака — и оба потерпели крах. При этом можно смело утверждать, что личные ошибки не только сделали Ксению сильнее и закалили ее характер, но и помогли сказочно озолотиться.

Теперь Бородина не питает иллюзий и осознает, что рассчитывать можно лишь на себя и свои силы. Казалось, она уже прошла пик своей популярности, когда работала на телевидении, но фактически все иначе. Сегодня Ксения очень популярна в медийном плане, что позволяет ей зарабатывать миллионы. Примечательно, что именно Ксения первой в российском сегменте микроблогинга стала продавать рекламу в социальных сетях.

В одном из своих интервью экс-ведущая телепроекта "Дом-2" призналась, что даже не мечтала о том, что можно получать миллион за один рекламный пост. Потом Бородина помогла многим коллегам сориентироваться в новой нише, так что теперь смело может брать миллионы за рекламный пост.

По имеющимся данным, сегодня за одно размещение Ксения Бородина просит порядка трех миллиона рублей. Считается, что большой скачок в гонорарах телеведущей случился благодаря пандемии. Развод с Курбаном Омаровым также повлиял на медийный вес звезды.

Расставание было настолько похожим на сюжеты сериалов, что приковало к себе внимание сотен тысяч людей. Кроме того, Курбан был обвинен в изменах и очень скоро с головой окунулся в новые отношения. Ксения решила не упускать момент и запустила курсы для тех, кто оказался в подобной ситуации. Ее проект с характерным названием "Если брак оказался браком" имел бешеную популярность — на нем она заработала не менее 60 миллионов рублей.

8 марта 2024, 11:30
Ксения Бородина. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
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